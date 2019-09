Se entregan los Emmy y HBO quiere dar vuelta una tendencia y ganarle al streaming

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los Emmy son, para quienes son fanáticos de las series, los premios más importante del año. Hoy desde las 21.00 por el canal TNT, se podrá seguir la ceremonia en directo, que no tendrá un anfitrión —como pasó con los últimos Globo de Oro y Oscar— y que tiene varias producciones que llegan como favoritas para las categorías principales.

Desde las 17.30 se podrá seguir lo que pasa en la alfombra roja, por el canal E!, y desde las 20.00 por TNT, la transmisión sigue a cargo de Liza Echeverría y Axel Kuschevatzky.

La producción de HBO, Game of Thrones, llega, con 32 nominaciones a los Emmy, como la clara favorita para volver a llevarse el premio a la mejor serie dramática. Si bien tiene siete rivales importantes a vencer (Better Call Saul, Bodyguard, Killing Eve, Ozark, Pose, Succession y This is Us), por tratarse de su último año, la balanza parece inclinarse a su favor.

No es tan claro el panorama en la categoría de mejor serie de comedia, donde hay ganadoras de ediciones pasadas y alguna novedad que llega para buscar su premio, si bien parecería que Veep (HBO), en su año de despedida, volverá a llevarse el Emmy. La comedia creada por Armando Iannucci tiene contrincantes de peso que han agradado al público y a la crítica, como The Marvelous Mrs. Maisel, ganadora del Emmy el año pasado, o los estrenos Fleabag (Amazon) y Russian Doll (Netflix). La lista la completan Schitt’s Creek y The Good Place, que tendrán que conformarse con haber sido nominadas.

Doble nominación al Emmy por "Fleabag": mejor actriz de comedia y guion. Foto: Difusión

En cuanto a la tercer gran categoría de estos galardones, la de mejor serie limitada, tampoco está asegurado el premio para When They See Us, el drama dirigido por Ava DuVernay que estrenó Netflix este año y es favorito. Sus rivales más fuertes son el drama Chernobyl (HBO) que llega como la producción más nominada de este año entre las ficciones de su tipo, y Fosse/Verdon (Fox). Las tres se basan en hechos reales y cualquiera podría terminar con el Emmy en su poder.

When They See Us, una gran miniserie de Netflix con 16 nominaciones a los Emmy. Foto: Difusión

Si bien Game of Thrones es la favorita de este año, sus actores no tienen tantas chances de ganar. El camino para que Kit Harington se imponga como mejor actor no será (tampoco es que merezca la estatuilla, a decir verdad), ya que se enfrenta al cuatro veces nominado Bob Odenkirk (Better Call Saul), a Jason Bateman (Ozark), Billy Porter (Pose), Sterling K. Brown y Milo Ventimiglia, ambos por This Is Us.

En cuanto a las actrices, Emilia Clarke (Game Of Thrones) tendrá que superar a Viola Davis (How To Get Away With Murder), Laura Linney (Ozark), Robin Wright (House of Cards) y a la dupla Jodie Comer y Sandra Oh de Killing Eve para quedarse con la estatuilla. Está difícil.

La gran Julia Louis-Dreyfus (Veep) buscará hacer historia al llevarse su séptimo Emmy consecutivo como Selina Meyer en la categoría mejor actriz de comedia. Lo hará si supera a Christina Applegate (Dead To Me), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel, ganadora del año pasado), Natasha Lyonne (Russian Doll), Catherine O’Hara (Schitt’s Creek) y Phoebe Waller-Bridge (Fleabag).

Lo único seguro, con todo esto, es que la señal de cable HBO llega con chances de arrasar en losEmmy y superar al streaming, cambiando la tendencia vino dándose en las últimas ediciones. Se define hoy.