Un Rey Lear pero de los medios de comunicación

Las producciones de la señal HBO suelen tener un buen elenco, un gran equipo técnico y, claro, una gran historia. La que se estrena mañana, Succession, a las 23.10 por HBO, no parece ser la excepción.



Creada por Jesse Armstrong, cuyos créditos incluyen la serie Peep Show y la película In the Loop (por la que fue nominado al Oscar a mejor guión adaptado), Succession no es una comedia, como las producciones anteriores. Se trata de un drama donde se cuenta la historia del magnate Logan Roy (interpretado por el genial Brian Cox). Un capo de los medios de comunicación imperturbable, imprevisible y con pocas ganas de dejar su lugar en la empresa, pese a sus 80 años.



Tráiler de la serie "Succession" que se estrena el domingo en HBO

Así, esta serie comienza con el cumpleaños de Roy, quien sorprende a sus cuatro hijos al decirles que cambió de parecer sobre su jubilación, a la que todos daban por sentado. Así, sus hijos, nietos y sobrinos son sorprendidos, cuando el patriarca decide mantenerse indefinidamente como presidente de la enorme y ficticia empresa de comunicaciones Waystar/Royco, que incluye canales de televisión, diarios y un estudio de cine.



Claramente esa noticia sacudirá, no solo a su aparente heredero Kendal Roy (Jeremy Strong), a quien sus otros tres hermanos tienen como alguien con pocas agallas y codicioso. También los demás herederos, que ya estaban peleados entre sí, quedarán sin voz ni voto en la dirección de la empresa.



Esa es la consigna de esta serie dramática de diez episodios con tintes shakeserianos que se estrena mañana y está dirigida por Adam McKay, ganador del Oscar por La gran apuesta, película por la que también estuvo nominado a mejor director.



Además de Cox y Strong, el elenco cuenta con importantes nombres como los actores Kieran Culkin y Alan Ruck, así como la actriz Hiam Abbass, que completan el elenco de hijos de este magnate de los medios.