Sandra Oh, la actriz que está en boca de todos estrena nueva serie

En los 29 días que van del 2019, Sandra Oh ha estado en boca de todos gracias a una racha ganadora que la mantiene imbatible. Este envión comenzó el 6 de enero, cuando, además de ser una de las maestras de ceremonia, se ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de drama en televisión. Volvió a ser noticia cuando subió a recibir el premio de los Critic’s Choice una semana después, y el pasado domingo salió triunfante en los SAG Awards, el premio que entrega el gremio de actores.

Todos estos galardones tienen un denominador común: Killing Eve, la serie que protagoniza y se estrena este domingo en Paramount Channel, a las 23.00. Creada por Phoebe Waller-Bridge (actriz y creadora de la serie Fleabag) y basada en la saga literaria Codename Villanelle de Luke Jennings, Killing Eve se centra en Eve Polastri (Sandra Oh), una oficial del MI5, que comienza a rastrear a una talentosa asesina a sueldo, Villanelle (una también magnífica Jodie Comer), y a medida que la serie avanza, ambas mujeres comienzan a obsesionarse entre sí.



La serie comienza con Villanelle comiendo helado en Viena, mientras Eve Polastri se encuentra un poco aburrida en su vida profesional en Londres. Si bien trabaja en el MI5, su labor es más de escritorio. A ella le fascinan los asesinatos en general y las formas de matar, y las mujeres asesinas en particular. Así, cuando un político de Europa del este es asesinado en Viena, a Eve se le prenden las alarmas ya que está segura que el asesino es una mujer. Claro que antes de comenzar a investigar tendrá que lograr que sus superiores le den el caso. Ellos están seguros que se trata de un hombre, y dan por terminado el asunto. Aunque Eve no es alguien fácil de acallar, y comenzará a investigar por su cuenta, llegando al punto de la obsesión con esta mujer que no solo será su contra cara, también la única que puede entenderla.

Mucha tensión, y algunas muertes, llevarán al esperado encuentro, que se irá cocinando a fuego lento y que es de lo mejor que la televisión ha dado en un buen tiempo. Y para lograr eso no se necesitó un enorme presupuesto, inmensos elencos o cinematográficas escenas de acción. Bastó tener a estas dos actrices compartiendo una cena en una cocina.

Tráiler de la serie "Killing Eve" que se estrena este domingo en por el canal Paramount Channel

Desde su estreno en Estados Unidos, el pasado abril, Killing Eve se convirtió en uno de los fenómenos de la televisión que logró combinar buenas críticas y un gran número de espectadores que han estado prendidos a esta inquietante, aunque con tonos de comedia, trama policial y de suspenso.

A lo largo de los ocho episodios que componen esta temporada, que ya tiene confirmada una segunda tanda de episodios, Eve y Villanelle comenzarán a jugar un peligroso juego del gato y el ratón a lo largo y ancho de Europa. Una cometiendo asesinatos, y la otra siguiéndole la pista para atraparla.

En una entrevista a la revista Variety, la actriz Sandra Oh reveló los motivos que la llevaron a sumarse a la serie e interpretar a Eve Polastri. “Este es el trabajo que me interesa. ¿Cuál es mi propia oscuridad? ¿Cuál es la oscuridad de Eve? ¿Cuáles son las cosas que Eve no está aceptando dentro de sí misma que de alguna manera Villanelle (Comer) tiene o saca en ella?”, dijo Oh. “Descubrí que para una mujer que está en la mitad de su vida ser infundida con toda esta energía, es fascinante”, agregó.

Además, Killing Eve es un proyecto “sobre mujeres”, dijo Oh, ya que no solo las protagonistas son mujeres, hay muchas más detrás de cámaras. “Estamos tratando de mover la aguja de una manera en la que hay un punto de vista más femenino, un sistema donde más mujeres están en el poder, donde las personas que ves en la pantalla son principalmente mujeres”, agregó Oh. “Siempre ha sido parte de mi deseo aumentar la diversidad mundial en todo tipo de formas. Y espero expandir eso”, agregó la actriz a Variety, que siempre ha buscado evitar los personajes asiáticos estereotipados en el cine y la televisión. Con la serie Killing Eve, lo vuelve a demostrar.

Sandra Oh y Jodie Comer son las contracaras de esta serie que llega el domingo a Paramount Channel. Foto: Difusión

El pasado domingo, Sandra Oh se impuso en la categoría mejor actriz dramática de televisión, superando, en una fuerte categoría, a Julia Garner y Laura Linney (ambas por Ozark de Netflix), Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale, la emitió Paramount Channel) y Robin Wright (de House of Cards, Netflix), entre las nominadas. Finalmente el premio del Gremio de actores volvió a Oh, quien obtuvo su cuarta victoria en este premio entregado por sus colegas actores.

En el detrás de los premios, Oh fue consultada sobre la diversidad en Hollywood, algo que “hay que seguir construyendo”, dijo escuetamente.

Es que Sandra Oh, nacida hace 47 años en Otawa, Canadá, era una cara conocida en el cine gracias a su papel en la comedia Entre copas que había dirigido su entonces esposo, Alexander Payne. También había tenido participaciones menores en películas como Bajo el sol de Toscana, o El diario de la princesa, cuando se sumó a la serie Grey’s Anatomy. En ese drama sobre médicos creado por Shonda Rhimes, Oh interpretó a la cirujana Cristina Yang a lo largo de diez temporadas. Exigente y sarcástica, la doctora Yang no solo fue un personaje que le dio el primer Globo de oro a esta actriz de ascendencia surcoreana, también le permitió cuestionar varios estereotipos del género en la ficción médica. Se despidió del personaje en 2014, cuando finalizó la décima temporada.

El año pasado regresó a la televisión con este magnífico personaje de Killing Eve que le ha dado casi todos los premios posibles. Solo le queda por llevarse el Emmy, que el año pasado fue a las manos de la majestuosa Claire Foy por The Crown. Y si bien Oh no se llevó el trofeo, gracias a esa nominación, se convirtió en la primera mujer de ascendencia asiática en estar nominada al Emmy.