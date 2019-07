"Game of Thrones" sigue batiendo records: se hizo con 32 nominaciones a los premios Emmy

John Koblin, The New York Times

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Game of Thrones ha gando más Emmys —47— que ningún otra serie de horario central en la historia de la televisión estadounidense. Yayer rompió otro record de los Emmys, los premios de la televisión estadounidense, al conseguir 32 nominaciones, la mayor cantidad para un programa en un solo año. Derrotó a NYPD Blue, que tuvo 26 nominaciones en 1994. Ganadora de tres premios a mejor drama, la serie basada en novelas de George R.R. Martin es la favorita para ganar esa categoría una vez más.

¿O no?

Mientras la cifra record de nominaciones trae buenos augurios a la serie, la octava y última temporada, que tuvo su gran final el 19 de mayo, probó ser demasiado para sus fanáticos y críticos. Algunos quedaron insatisfechos con su desenlace. Algunos se sintieron incómodos con lo que percibieron con una narrativa tirada de los pelos y los imprevistos cambios de algunos personajes. A pesar de todo eso, la popularidad de la serie ha sido impactante. Cuando se contabiliza los visionados digitales, un promedio de 45,8 millones vieron la última temporada, de acuerdo a HBO.

Si Game of Thrones es saludada con rechazo por los votantes del Emmy, un recién llegado podría volverse el convidado de piedra. De los siete nominados del año pasado, solo Game of Thrones y This is Us tienen una nueva oportunidad para llevarse el gran premio este año. Otras series nominadas en 2018, incluyendo The Handmaid’s Tale, Stranger Things y The Crown, no están en la competencia de este año.

Killing Eve de BBC America, Succession de HBO y Pose de Ryan Murphy obtuvieron sus primeras mejores nominaciones de drama.

La noche de los Emmy suelen ser una victoria para Julia Louis-Dreyfus. Como Selina Meyer en Veep de HBO, ha ganado como mejor actriz principal en una serie de comedia seis veces, superando a Candice Bergen y Don Knotts en cantidad de Emmy ganados por un artista por un solo papel.

Julia Louis-Dreyfus en "Veep"

Louis-Dreyfus se ha llevado a casa ocho estatuillas de Emmy empatando a Cloris Leachman como la actriz más ganadora. Tendrá muchos votantes de Emmy que simpaticen con ella después de su regreso tras revelar que tenía cáncer de mama.

Se enfrenta a la formidable competencia de Rachel Brosnahan, quien ganó su primer Emmy a la mejor actriz en una comedia por su papel de ama de casa convertida en comediante en The Marvelous Mrs. Maisel de Amazon. Brosnahan está nuevamente nominada.

En la categoría de mejor serie de comedia, habrá un enfrentamiento a tres bandas entre Veep, que ganó en tres ocasiones, The Marvelous Mrs. Maisel, que ganó el premio el año pasado, y Barry la sangrienta serie de HBO que le dio premios a Bill Hader y Henry Winkler en 2018.

Bill Hader y Henry Winkler, actores de "Barry". Foto: HBO

Varios candidatos recientes, incluidos Atlanta, Curb Your Enthusiasm y Silicon Valley, no están entre las nominadas este año. La Academia de Televisión, el organismo rector detrás de los premios, considera los programas lanzados desde el 1° de junio de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019.

HBO fue la cadena ganadora con 137 nominaciones, muy por delante de las 117 de Netflix. El año pasado, Netflix superó la racha de 17 años de HBO de estar en la cima y señaló el creciente poder de las plataformas de streaming. Lo de este año es una reivindicación para los ejecutivos de HBO que han estado jurando en voz baja durante al menos un año que la cadena le ganaría a Netflix.

Los derechos a fanfarronear son tanto más importantes a medida que se intensifican las guerras de plataformas. La semana pasada, la empresa matriz de HBO, Warner Media, que es controlada por el gigante de las telecomunicaciones AT&T, anunció planes para una plataforma de transmisión llamada HBO Max que debutaría el próximo año. ¿Y su primer movimiento? Friends, la vieja comedia de NBC que ha tenido una gran vida después de la vida —no solo en la televisión abierta sino también en streaming— se eliminará de Netflix y enfilará para HBO Max.

La ceremonia de los Emmy es el domingo 22 de setiembre.

Con los votantes de Academia de la televisión con la manía de recompensar la misma serie una y otra vez —solo basta ver lo que ha sucedido con Game of Thrones y Veep— la categoría de series limitadas proporciona un poco de drama la noche de los Emmy.

Tres favoritas están basados ​​en eventos reales: Escape at Dannemora, de Showtime, dirigida por Ben Stiller y protagonizada por Patricia Arquette y Benicio Del Toro, recrea minuciosamente en siete episodios una fuga a la cárcel en 2015. Tendrá una competencia dura con dos favoritas de los críticos: When They See Us de Netflix, una serie creada por Ava DuVernay sobre el caso del corredor de Central Park y Chernobyl de HBO, un programa del guionista y director Craig Mazin sobre el desastre de un reactor nuclear, en Chernobyl consiguió la mayoría de las nominaciones de estes tres series limitadas con 19; Fosse / Verdon de FX quedó justo detrás con 17.

Chernobyl, un drama que fue sensación y está en los Emmy

Y el Emmy ama a John Oliver. El tres veces ganador por Last Week Tonight With John Oliver de HBO fue nominado una vez más en la categoría de mejor programa de entrevistas. Y también el ganador del rating, Stephen Colbert.

¿Y quién quedó desairado? Jimmy Fallon, presentador de The Tonight Show de NBC fue excluido por tercer año consecutivo. Hasan Minhaj, presentador del programa de Netflix, Patriot Act, también se quedó con las manos vacías. Los otros nominados en la categoría de entrevistas que es una de las más populares en Estados Unidos, son Samantha Bee, James Corden, Trevor Noah y Jimmy Kimmel.