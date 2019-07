"When They See Us", una miniserie sobre los horrores de ser injustamente culpable

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Son 16 nominaciones al Emmy las que tiene la miniserie When They See Us, incluyendo varias para su elenco, también para su directora, Ava DuVernay, y el más importante: mejor serie limitada. Esta producción original de Netflix compuesta por cuatro episodios no es sencilla de digerir. Y ese nudo en el estómago está presente desde los primeros minutos.

Si bien la pérdida de la inocencia es un tema que puede llevarle una novela entera a cualquier escritor, la directora Ava DuVernay logra esta hazaña en los primeros ocho minutos. La premiada realizadora de Selma o La enmieda 13 (también de Netflix) no pasa mucho tiempo estableciendo la normalidad de las vidas de los adolescentes Kevin Richardson, Antron McCray, Yusef Salaam, Korey Wise y Raymond Santana. Y cuando otros directores podrían haber elegido machacar sobre la inocencia de estos chicos negros, ella lo toma como un hecho. Son cinco chicos comunes de Harlem con vidas normales como las de cualquiera.

Toda esa normalidad cambió una fatídica noche de 1989 cuando los chicos se sumaron a una multitud de jóvenes que viajaron desde Harlem al Central Park para divertirse. A través de una serie de hechos menores, molestar a una pareja en bicicleta o algunos paseantes, se convirtieron en el centro de la cizaña de una fiscal más preocupada por encontrar justicia a una mujer blanca, que a determinar si estos jóvenes son culpables de haber violado y casi asesinado a una mujer blanca. Así, estos cinco chicos se verán sumidos bajo una misma identidad, serán conocidos como los Cinco del Central Park.

Con una atención a los detalles (como había hecho Ryan Murphy en la primera temporada de American Crime Story), la miniserie When They See Us es un relato dramatizado de cómo estos cinco niños, ninguno era mayor de 16 años, llegaron a ser arrestados, condenados y sentenciados por violar y golpear casi a muerte a Trisha Meili, quien sería conocida como "la corredora del Central Park", cuyo cuerpo fue encontrado la misma noche que estos jóvenes, y muchos más, paseaban por allí.

Vera Farmiga interpreta a una de las pocas fiscales que entienden que los chicos pueden ser inocentes. Foto: Difusión

La perplejidad de los niños durante las horas que estuvieron retenidos en los interrogatorios, no registrados y sin comida, sin poder siquiera ir al baño, y sin ninguna garantía, llevaros a que terminen haciendo falsas confesiones entre ellos mismos como los autores materiales de la violación y golpiza. A esta inoperancia policial se le suma una enceguecida fiscal, Linda Fairstein (una detestable Felicity Huffman) determinada en encontrarlos culpables aunque eso suponga mentir, los medios de comunicación deseosos de encontrar culpables y las declaraciones de celebridades como Donald Trump que salieron a hablar apresuradamente, son los ingredientes de esta potente miniserie.

El segundo episodio se enfoca en el juicio, donde la ausencia de evidencia física y testigos, así como los reclamos de las agreciones por parte de la policía no fueron suficientes para mover a un juez y un jurado que respiran las mismas certezas que Fairstein. Ellos son culpables y no importan los hechos, solo las opiniones que estos chicos negros son los únicos culpables.

Solo la abogada Elizabeth Lederer ( Vera Farmiga) tiene sus dudas respecto al caso. Y cuando las pruebas de ADN en la escena del crimen no logran ubicar a los niños, ella les ofrece un acuerdo de culpabilidad. Pero ellos ya no admitirán algo que no hicieron. De igual forma todos están condenados y tendrán que cumplir una injusta condena de entre seis y 13 años en prisión.

Aunque, si bien se toma su tiempo, se logra hacer justicia y ellos son exonerados. Así comienza una nueva etapa, cuando ya libres intentan recuperar sus vidad, aunque ya se sabe, nada será igual después de haber sido condenados por la justicia y sociedad por un famoso crimen.

Las actuaciones, tanto de los jóvenes actores como de los veteranos son magníficas, sobre todo los cinco centrales que son interpretados por Asante Blackk, Caleel Harris, Ethan Herisse, Marquis Rodriguez y Jharrel Jerome, la mayoría de los cuales recibió una merecida nominación a los premios Emmy. Ellos, que apenas tienen más edad que los personajes que interpretan, logran captar esa inocencia en pequeños gestos, transformándo sus actuaciones en uno de los mayores atractivos de esta miniserie.