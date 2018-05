El premio que le faltaba a la actriz

Pocos premios le faltaban conseguir a la gran Julia Louis-Dreyfus, excelente comediante y productora que, como dato anecdótico se llevó seis premios Emmy en los últimos seis años. Fue por la serie de HBO Veep, siendo una imbatible en ese premio año tras año.



El 21 de octubre (tal vez con su séptimo Emmy en casa) será galardonada con el Mark Twain Award al humor, ya que “al igual que Mark Twain, Julia ha enriquecido la cultura estadounidense con su icónica, inolvidable y rotundamente hilarante forma de humor”, dijo la presidenta del Kennedy Center (entidad que entrega estos premios), Deborah F. Rutter, al anunciar la distinción. Un premio que han recibido antes Richard Pryor, Tina Fey, Ellen DeGeneres, Carol Burnett, Eddie Murphy y David Letterman.



Fiel a su estilo, la actriz dijo, tras conocerse el premio: “ser parte de la lista de distinguidos ganadores de este premio sería un honor, pero como estudiante de historia y literatura estadounidense, el hecho de que el propio Sr. Twain me presente personalmente el premio es particularmente gratificante”.



Trailer de la sexta temporada de "Veep"

Más allá del chiste, durante cuatro décadas, Julia Louis-Dreyfus ha logrado lo que para muchos es solo un sueño, crear personajes originales, a los que sumado su don para la comedia física, ha generado carcajadas y aplausos de la crítica.



En cine ha trabajado poco, ya que su carrera siempre se centró en la televisión. Es que como muchos actores de su generación, Louis-Dreyfus comenzó en la comedia gracias al semillero: Saturday Night Live, donde participó durante tres años y realizó divertidas imitaciones de Liza Minelli y hasta llegó a tener un segmento propio llamado “The Julia Show”.



Proveniente de una familia acaudalada, su padre fue CEO en la empresa familiar de agronomía y petróleo y su primo fue el CEO de Adidas, Julia nunca se interesó por los negocios de la familia, sí por la actuación.



Una vez que dejó SNL, y tras haber trabajado en la película de Woody Allen Hannah y sus hermanas, se sumó a Seinfeld, donde logró su papel más reconocido, Elaine. Un personaje que no estaba en la idea original de Jerry Seinfeld, y lo agregaron cuando los ejecutivos de la NBC dijeron que era necesario un personaje femenino en la serie. Gracias a este personaje, neurótico, mandón y muy gracioso, Louis-Dreyfus ganó su primer Emmy como actriz secundaria en comedia, así como un Globo de Oro y cinco premios del sindicato de actores.



Tras el final de Seinfeld, Louis-Dreyfus participó en distintas series como Curb your enthusiasm, Los Simpson y Arrested Development, antes de protagonizar su primera serie The New Adventures of Old Christine, donde también fue la productora. Una comedia en la que interpretaba a la vieja Christine, la neurótica propietaria de un gimnasio para mujeres que tenía que convivir con su exesposo (un divertido Clark Gregg), y su demasiado simpática nueva novia, también llamada Christine.



En la pasada edición de los Premios Emmy se sacó una selfie con Mel Brooks. Foto: Archivo

Desde hace seis años es Selina Meyer en Veep, quien comienza en esta serie creada por Armando Iannucci como candidata a la vicepresidencia, y en estos años que lleva emitiéndose por HBO, terminó dirigiendo a Estados Unidos desde el Despacho Oval. Un personaje que ha sido sobrepasado por la realidad de su país.