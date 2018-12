La Academia anunció las preseleccionadas a mejor película extranjera, Uruguay no pasó

Como para preparar los motores, la Academia De Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood presentó una selección de las películas que continúan en carrera en la categoría mejor película extranjera.

Para la edición 91 de los premios Oscar, de las 87 películas presentadas a la categoría, quedan solo nueve títulos. Uruguay y su película La noche de 12 años no logró pasar.

Entre estas nueve películas están las cinco que lograrán estar en el quinteto final de las nominadas, que se anunciará el próximo enero.



Pájaros de verano de la realizadora Cristina Gallego (Colombia)

The Guilty del director Gustav Möller (Dinamarca)

Never Look Away del realizador Florian Henckel von Donnersmarck (Alemania)

Shoplifters del director Hirokazu Koreeda (Japón)

Ayka de Sergey Dvortsevoy (Kazakstán)

Capernaum, de la realizadora Nadine Labaki (Líbano)

Roma del director Alfonso Cuarón (México)

Cold War del realizador Paweł Pawlikowski (Polonia)

Burning del director Lee Chang-dong (Corea del Sur)





Tráiler de la película "Roma"

También se conoció el shortlist de categorías como maquillaje, con

Pantera Negra, Bohemian Rhapsody, Border, Mary Queen of Scots, Stan & Ollie, Suspiria y Vice entre las películas que buscarán una nominación al Oscar de la próxima edición.

Tráiler de la película "Bohemian Rhapsody"

Entre Annihilation, Avengers: Infinity War, La balada de Buster Scruggs, Pantera Negra, El infiltrado del KKKlan, Locamente millonarios, The Death of Stalin, Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald, El primer hombre en la Luna, If Beale Street Could Talk, Isla de perros, El regreso de Mary Poppins, Un lugar en silencio, Ready Player One y Vice estarán los cinco nominados a mejor banda sonora de la próxima edición de los premios Oscar.



Tráiler de la película "Locamente millonarios"

Quince canciones son las finalistas en la categoría mejor canción original para la edición 91 de los premios Oscar. Este año, se presentaron noventa canciones y entre estas 15 canciones, está la ganadora de la próxima edición del premio de la Academia.



“When A Cowboy Trades His Spurs For Wings” de La balada de Buster Scruggs

“Treasure” de Beautiful Boy

“All The Stars” de Pantera negra.

“Revelation” de Boy Erased

“Girl In The Movies” de Dumplin’

“We Won’t Move” de The Hate U Give

“The Place Where Lost Things Go” de El regreso de Mary Poppins.

“Trip A Little Light Fantastic” de El regreso de Mary Poppins

“Keep Reachin’” del documental Quincy

“I’ll Fight” del documental RBG

“A Place Called Slaughter Race” de Wifi Ralph.

“OYAHYTT” de Sorry to Bother You

“Shallow” de Nace una estrella

“Suspirium” de Suspiria

“The Big Unknown” de Viudas.