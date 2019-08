Una guía con todas las visitas musicales para lo que queda del 2019

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los últimos cuatro meses de 2019 van a estar cargados de visitas internacionales de prestigio, que se presentarán en varios escenarios de Montevideo. De rock a pop, y de shows íntimos a guitarra y voz a recitales con una banda numerosa, el público uruguayo tiene opciones variadas para todos los gustos. A continuación una guía con las visitas musicales.

16 de agosto Miss Bolivia - Sala del Museo

El 16 de agosto, Miss Bolivia vuelve a Montevideo acompañada de su fusión de estilos urbanos (que va de la cumbia al hip hop, y del dancehall al pop) y que combina con letra que invitan a la conciencia social en torno a la violencia de género y los derechos individuales. Las entradas cuestan 580 pesos, y están a la venta a través de Abitab y RedTickets.



17 de agosto La Beriso - Antel Arena

Celebrando sus 20 años, la banda argentina La Beriso se presentará en el Antel Arena el 17 de agosto. El grupo liderado por Rolo Sartorio hará un repaso de sus seis discos y presentarán adelantos de su próximo trabajo, De giras y madrugadas. Las entradas están a la venta en Tickantel y cuestan 1000 pesos.

24 de agosto Vilma Palma - Antel Arena

Vilma Palma volverá a Montevideo para la celebrar la Noche de la Nostalgia. Con un show en el Antel Arena, la banda argentina repasará éxitos como "Auto rojo", "Me vuelvo loco por vos" y "La Pachanga". Además, la noche estará musicalizada por los DJs Álvaro Quartino, Oscar Valdez y Fernando Picón, quienes presentarán un set enfocado en la música de los noventa. Las entradas están a la venta en Tickantel y cuestan 1200 pesos.

27 de agosto Cigarettes After Sex - La Trastienda

La banda de ambient pop de El Paso (Texas) llegará a Montevideo por primera vez el 27 de agosto para presentarse a las 21.00 en La Trastienda. Liderado por Greg Gonzalez, el grupo publicó su disco debut, Cigarettes After Sex, en 2017 y sorprendió a críticos y músicos de todo el mundo, entre ellos Nick Cave, que los invitó a abrir varias fechas de su gira norteamericana junto a The Bad Seeds. Las entradas están a la venta en Abitab y van de 1400 a 1700 pesos.



29 de agosto Arnaldo Antunes - Sala del Museo

Tras su visita en marzo junto a Tribalistas, Arnaldo Antunes volverá a Montevideo el 29 de agosto, pero a cargo de su proyecto solista. Presentado su nuevo disco, RSTUVXZ, el brasileño llegará acompañado de Curumin (en batería, guitarra, programación y voz) y Betão Aguiar (bajo, guitarra, guitarra y voz). Además de las nuevas canciones, el cantante hará un repaso por los éxitos de toda su carrera. Las entradas están a la venta en Abitab y van de 840 a 1120 pesos.



29 de agosto Jorge Rojas - Auditorio Nacional del Sodre

El argentino Jorge Rojas llega a Montevideo el 29 de agosto junto con la gira Mi cantar, que marca el regreso del músico a los escenarios. A lo largo del show, el músico repasará toda su carrera y presentará canciones de su nuevo trabajo discográfico. Las entradas están a la venta a través de Tickantel y van de 400 a 2500 pesos.

30 de agosto Kevin Johansen - Auditorio Nacional del Sodre

Con Algo Ritmos, su nuevo disco, Kevin Johansen regresará a Montevideo el 30 de agosto para presentarse en el Auditorio Nacional del Sodre. Además de su último trabajo, el argentino repasará canciones de sus más de 20 años de carrera solista. Las entradas están a la venta a través de Tickantel y van de 1000 a 2500 pesos.

2 de septiembre Call the Police - La Trastienda

Con el espectáculo Call the Police, Andy Summers, el guitarrista de The Police, llegará a La Trastienda el 2 de septiembre para celebrar el repertorio de su antigua banda. Acompañado de João Barone (baterista de la banda brasileña Paralamas) y de Rodrigo Santos (exbajista y segunda voz de Barão Vermelho), el trío interpretará clásicos del grupo inglés, como "Message In a Bottle", “So Lonely”, “Every Breath You Take”, “Driven To Tears”, “Roxanne y “Every Little Thing She Does Is Magic”. Las entradas están a la venta en RedUts y van de 1290 a 1610 pesos.



3 de septiembre Víctor Heredia - Auditorio Nacional del Sodre

Víctor Heredia cumple cinco décadas con la música y lo celebra en un concierto inolvidable, donde planteará un recorrido por su trayectoria musical, que incluye canciones con mensajes de paz y de solidaridad.Las entradas están a la venta en Tickantel y van de 600 a 1800 pesos.

5 de septiembre Leiva - La Trastienda

El 5 de septiembre el músico español Leiva llega a La Trastienda para presentar Nuclear, su último disco. Las entradas están a la venta a través de Abitab y van de 750 a 990 pesos.



7 de septiembre Tini Stoessel - Antel Arena

Tini Stoessel llegará al Antel Arena el 7 de septiembre con su Quiero volver Tour. Este será el primer show que la ex chica Disney dará en solitario en Montevideo, pues todas sus visitas anteriores fueron con el elenco de Violetta, la serie que protagonizó y que la lanzó a la fama. Para esta presentación quedan entradas en venta en el servicio de Tickantel desde 1320 pesos, y ya hay sectores agotados.

9 de septiembre Los Auténticos Decadentes - Sodre

Los Auténticos Decadentes regresan a Montevideo para presentar Fiesta Nacional, el show que presentaron en su MTV Unplugged, que incluye nueva versión de los clásicos de la banda argentina en clave de tango, folclore, cumbia, vallenato colombiano, carnavalito andino, corrido mexicano y, por supuesto, rock. Las entradas están a la venta a través de Tickantel y van de 900 a 2220 pesos.



11 de septiembre Paralamas - Auditorio del Sodre

Tras su show del año pasado en el Cosquín Rock, Paralamas vuelve a Montevideo para presentar Casi Acústico, un espectáculo que abarca todos los éxitos del grupo brasileño en un formato diferente. Las entradas están a la venta a través de Tickantel y van de 1100 a 2200 pesos.

14 de septiembre Luciano Pereyra - Antel Arena

El argentino Luciano Pereyra regresa a Montevideo el 14 de septiembre para presentarse en el Antel Arena. En el marco de su gira #20AñosAlViento, el músico celebrará sus dos décadas de música y presentará nuevas canciones. Las entradas están a la venta en Abitab, Tickantel y RedPagos, y van de 1100 a 3200 pesos.



20 de septiembre Scott Henderson Trío - La Trastienda

Scott Henderson, el guitarrista de jazz fusión y blues estadounidense, llegará a La Trastienda el 20 de septiembre para presentarse en formato trío. Las entradas están a la venta en Abitab y van de 600 a 1300 pesos.

24 de septiembre Caetano Veloso - Antel Arena

El 24 de setiembre, Caetano Veloso —uno de los músicos más importantes de la música brasileña— volverá a Montevideo para presentarse en el Antel Arena. A cargo del proyecto Ofertório, el compositor repasará, en formato íntimo, sus cinco décadas de carrera acompañado de sus tres hijos: Tom, Zeca y Moreno. Las entradas están a la venta en Tickantel y van de 1634 a 4360 pesos.

28 de septiembre Jimena Barón - Plaza Mateo

Con “La cobra” como bandera —uno de los grandes éxitos argentinos de lo que va del año—, Jimena Barón llegará a Montevideo el 28 de septiembre para presentarse en la Plaza Mateo. Las entradas están a la venta a través de Red UTS, y van de 975 a 2.075 pesos.



29 de septiembre João Bosco - Sala Zitarrosa

Con más de 25 álbumes y 40 años de carrera João Bosco vuelve a Montevideo el próximo 29 de setiembre para actuar en la Sala Zitarrosa. Durante el show presentará su nuevo disco, Mano que Zuena, y recordará éxitos "O mestre Sala dos Mares", "Bala com Bala", "Kid Cavaquinho", "Caça à Raposa", "Falso Brilhante", "O Rancho da Goiabada", "De Frente pro Crime", "O Ronco da Cuíca" y "Corsário". Las entradas están a la venta en Tickantel y van de 1400 a 2000 pesos.



3 de octubre Sebastián Yatra - Antel Arena

En el marco del Yatra Yatra Tour, el cantante colombiano Sebastián Yatra regresará a Montevideo el 3 de septiembre para presentarse en el Antel Arena. Además de hacer una recorrida por las canciones de Fantasía, su último disco, el músico de 24 años también interpretará los éxitos "Ya no tiene novio", "Runaway" (que incluye las colaboraciones de Daddy Yankee, Natti Natasha y los Jonas Brothers), "Traicionera" y "Cómo mirarte". Las entradas están a la venta por Tickantel, y van de 1350 a 3800 pesos.



12 de octubre Ivete Sangalo - Antel Arena

La reina bahiana Ivete Sangalo llega a Montevideo en el marco de su Live Experience Tour, un show desbordante de música, baile y alegría. El 12 de octubre en el Antel Arena, la brasileña presentará clásicos como "A Lua Que Eu Te Dei", "Dançando", "Festa", "Sorte Grande", "Flor do Reggae", "Abalou", "Quando a Chuva Passar" y "Berimbau Metalizado". Las entradas están a la venta en Tickantel y van de 950 a 4500 pesos.



14 de octubre Bryan Adams - Antel Arena

Tras sus visitas en 2007 y 2008, Bryan Adams vuelve a Montevideo el 14 de octubre para presentarse en el Antel Arena. En el marco del Shine a Light Tour, el músico presentará canciones de su último disco y repasará los éxitos “(Everything I Do) I Do It For You”, “Can’t Stop This Thing We’ve Started”, “Summer of ‘69”, “Heaven” y “Cuts Like A Knife”. Las entradas están a la venta en Tickantel y van de 2530 a 6600 pesos.

2 de noviembre Andrés Calamaro - Antel Arena

El próximo 2 de noviembre, el músico argentino Andrés Calamaro regresará a Montevideo para presentarse en el Antel Arena. El cantante llegará a Uruguay en el marco de la gira de presentación de su último disco, Cargar la suerte, que viene acompañado de grandes canciones como "Verdades afiladas", "Falso LV", "Diego Armando Canciones" y "Tránsito lento". Las entradas están a la venta a través de Tickantel y van de 1540 a 3960 pesos.



20 de noviembre Patti Smith - Teatro de Verano

En el marco del festival Primavera 0, el 20 de noviembre llegará Patti Smith al Teatro de Verano. La “madrina del punk” será la atracción principal de la novena edición del festival, en el que también estará Pedro Dalton con un nuevo proyecto llamado Pedro Dalton con un montón de ojos en la cabeza. Las entradas están a la venta en Abitab, y van de 2550 a 3250 pesos.



20 y 23 de noviembre Serrat y Sabina - Antel Arena

Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina retoman su propuesta a dúo con el espectáculo No hay dos sin tres, y regresarán a Montevideo el 20 y el 23 de noviembre para presentarse en el Antel Arena. Las entradas están a la venta a través de Tickantel, con precios que van de los 2020 a los 5600 pesos.



29 de noviembre Fito Páez - Antel Arena

En el marco de una gira por Latinoamérica, Fito Páez regresará a Montevideo el 29 de noviembre para presentarse por primera vez en el Antel Arena. Acompañado de su banda habitual, formada por Diego Olivero en bajo, Gaston Baremberg en batería, Juan Absatz en teclados y programaciones, Juani Agüero en guitarra y Anita Álvarez de Toledo en coros, el músico presentará canciones de La ciudad liberada, su último disco. Las entradas están a la venta en Tickantel y van de 950 a 2900 pesos.



4 de diciembre Passenger - Antel Arena

Passenger apuesta a reforzar su relación con Montevideo y tras agotar en minutos las dos funciones que dio en marzo en Montevideo Music Box, el músico británico volverá a la capital uruguaya el 4 de diciembre para presentarse en el Antel Arena. Las entradas estarán a la venta a través de Tickantel y los precios irán de 1.320 pesos a 2.750 pesos.



7 de septiembre Julieta Venegas - Teatro Solís

Tras agotar los recitales de su gira por el interior del país, Julieta Venegas llegará al Teatro Solís el 7 de diciembre para presentar un show íntimo, en el que la cantante pasará por el acordeón, el piano, la guitarra y el cuatro para reversionar sus clásicos y estrenar nuevas canciones. Las entradas van de 1150 a 2200 pesos, y se consiguen a través de Tickantel.