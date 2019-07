Bryan Adams, uno de los rockeros más exitosos, regresa a Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras su primer recital en Montevideo en 2008, donde se presentó en el Teatro de Verano, el músico canadiense Bryan Adams regresará a Montevideo el 14 de octubre para presentarse en el Antel Arena. En el marco de su gira mundial Shine A Light Tour, el cantante actuará en varias ciudades de Sudamérica de la mano de su último disco, Shine A Light. Las entradas estarán en breve en venta en Tickantel.



“Voy a decirle a todo el mundo que definitivamente esta es la joya de Sudamérica”, dijo Adams al final de su recital de 2008, cuando presentó las canciones de Room Service, álbum que había publicado ese año.



De acuerdo al setlist que el músico está presentando en su gira actual, Adams sigue interpretando sus grandes baladas y sus éxitos icónicos de rock and roll, que ya se han convertido en los pilares de las radios del género. Eso incluye “Summer of ‘69”, “(Everything I Do) I Do It for You” y “All for Love”.



El músico, que lleva vendidos más de 100 millones de discos en todo el mundo, saltó a la fama en 1984 gracias a su tercer disco, Reckless. Con un repertorio sólido y acompañado de los éxitos “Run to You”, “Somebody”, “Heaven”, “Summer of ‘69”, “One Night Love Affair” y “It’s Only Love”, el canadiense se ganó un lugar entre las grandes promesas del rock and roll de mitad de los ochenta, un lugar que compartió con John Cougar Mellencamp (que un año después publicaría Scarecrow) y Dire Straits (el grupo liderado por Mark Knopfler, que en 1985 publicó Brothers In Arms).



Las canciones de Reckless, que mezclaban un sonido crudo —guitarras con distorsión y riffs propios del hard rock—con los clásicos arreglos que estaban de moda en los ochenta —golpes de batería que suenan como latigazos, colchones de teclados y varios pedales de guitarra—, se ganaron un espacio en las radios de todo el mundo. El otro elemento distintivo de Adams era su voz: una emisión confiada, casi arrogante, que parece haber sido inspirada en Rod Stewart.



A un año de ese disco, cuyos seis sencillos llegaron al top 15 en Estados Unidos —un logro que hasta ese momento solo habían alcanzado Michael Jackson con Thriller y Bruce Springsteen con Born in the USA—, Adams consolidó su fama al actuar en el festival Live Aid. En YouTube se pueden encontrar varios videos de esa actuación para 100 mil personas, que también se transmitió en vivo para todo el mundo, donde Adams brilla con su enérgico show en el estadio John F. Kennedy y se mete al público en el bolsillo con una gran versión de “Summer Of ‘69”.



Con Waking Up the Neighbours, su disco de 1991, superó el éxito de Reckless gracias a la canción “(Everything I Do) I Do It for You”, una de las baladas rockeras más exitosas de la historia: estuvo 16 semanas en el puesto número 1 en Inglaterra y vendió más de 15 millones de copias en todo el mundo. Su éxito estuvo impulsado por el uso de la canción en la banda sonora de Robin Hood: príncipe de los ladrones.



En 1997 se volvió a ganar al público con su MTV Unplugged, uno de los formatos más populares de los noventa, que volvió a impulsar su carrera gracias a las relecturas acústicas de sus clásicos.



En los últimos años, colaboró con Ed Sheeran —con quien coescribió la canción que abre su nuevo disco— y con Taylor Swift, demostrando que su música influyó a las nuevas generaciones. Ahora, con casi 40 años de música, regresa a Montevideo para mantener vivo su repertorio y presentar sus nuevas canciones en el Antel Arena.