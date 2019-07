Andy Summers revisitará la obra de The Police en La Trastienda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Si bien los uruguayos se perdieron el regreso de The Police a los escenarios en 2007, cuando el trío de Andy Summers, Sting y Stewart Copeland se reunió para repasar su obra en una gira mundial, que incluyó dos recitales mutlitudinarios en el estadio River Plate de Buenos Aires -del que se grabó el disco en vivo Certifiable: Live in Buenos Aires-, sí tuvieron la oportunidad de ver a su líder, Sting, en el Estadio Centenario. En su recital de octubre de 1990 -una de las primeras visitas internacionales de nivel-, el bajista y cantante presentó algunas nuevas versiones de clásicos del trío inglés, como “Message In a Bottle”, “Spirits In The Material World”, “King Of Pain”, “Every Breath You Take”, “Walking On the Moon” y “Roxanne”.



En aquella noche de primavera de 1990, el músico estaba estrenando grupo y se presentaba con el tecladista Kenny Kirkland, el baterista Vinnie Colaiuta, y el guitarrista argentino Dominic Miller. Sin embargo, la grabación completa del show, que está disponible en YouTube, da la impresión de que el grupo no tenía los ensayos suficientes y por eso hubo algunos errores en las interpretaciones (como en “King Of Pain”, “Tea In the Sahara” y “Bring On the Night”).



29 años después, los uruguayos tendrán una nueva oportunidad de escuchar las canciones de The Police en vivo de la mano de otro de sus miembros originales, el guitarrista Andy Summers. Con el espectáculo Call the Police, el inglés se presentará el 2 de septiembre en La Trastienda acompañado de João Barone (baterista de la banda brasileña Paralamas) y de Rodrigo Santos (exbajista y segunda voz de Barão Vermelho).



“Es una dádiva poder tocar y ser amigo de un ídolo de una de las mayores bandas de la historia. Y ese tipo está con nosotros, divirtiéndose, disfrutando, queriendo llevarnos a varios países del mundo. Nos escogió para ser la clase oficial que va a rodar el planeta tocando The Police”, dijo Santos en un comunicado antes de empezar la gira.



Con un repertorio centrado en las canciones que The Police grabó entre 1978, cuando publicó su primer disco, Outlandos d’Amour, y 1983, cuando se despidió tras editar Synchronicity, el trío presentará éxitos como “So Lonely”, “Every Breath You Take”, “Message In a Bottle”, “Driven To Tears”, “Roxanne y “Every Little Thing She Does Is Magic”. Las entradas se venderán próximamente en Abitab.



“Estoy muy complacido de anunciar la primera gira de Call The Police, nuestra propia banda tributo a The Police -incluyéndome, ¡jaja!-”, escribió Summers en su página web al anunciar su nuevo proyecto.



Esta no es la primera vez que Summers se acerca a músicos latinoamericanos para interpretar la música de su antigua banda. En 1998, el inglés grabó con Gustavo Cerati una versión en español de “Bring On the Night”, que fue titulada como “Tráeme la noche” e incluida en un disco tributo a la banda. Según explicó Cerati en entrevistas de la época, Summers quedó tan encantado con el argentino, que lo invitó a participar de una gira junto a Stewart Copeland, donde el músico cumpliría el papel de Sting. Sin embargo, el proyecto no resultó.



Ahora, Summers se saca las ganas de volver a interpretar las canciones de The Police y llegará a Montevideo con un show ideal para los fans del trío inglés.