Serrat y Sabina agregan otra fecha en Uruguay, con su nuevo show

Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina prometen despedidas que no cumplen, y por eso salen otra vez de gira juntos, con un espectáculo llamado No hay dos sin tres que pasará por Uruguay, y que a meses de que se concrete, es un éxito en la venta de entradas.

Y como la función anunciada para el sábado 23 de noviembre en el Antel Arena, ya tiene más de la mitad de sus entradas agotadas (el remanente se consigue en Tickantel), esta semana se anunció que harán un nuevo show. Será allí mismo el miércoles 20, o sea unos días antes del recital original, y los tickets ya se consiguen en el servicio de Tickantel, con precios que van de los 2.020 a los 5.600 pesos.

El anuncio del regreso de estos dos veteranos cantautores españoles se había hecho en marzo, cuando se confirmó un tour regional que también incluye a Argentina y a Chile. Por entonces no se habían informado ni la fecha ni la locación del show, datos que se anunciaron poco más adelante.

Serrat y Sabina salieron con un espectáculo conjunto por primera vez en 2007, bajo el título Dos pájaros de un tiro, y se presentaron en el Estadio Centenario. En 2012 se reencontraron y arremetieron con Dos pájaros contraatacan, con el que llegaron al Estadio Charrúa. Esta será la tercera vez entonces que vendrán a Montevideo en este formato de dúo, con un repertorio privilegiado que reúne varios de los clásicos de la música iberoamericana de las últimas décadas.

“Creemos en la canción popular”, le dijo Sabina a La Nación en una reciente entrevista. “¿Qué es? Un vehículo mágico de comunicación con la gente. En muchos casos son canciones de Serrat o alguien me escribe que en su boda han bailado una mía. Todo eso, a un gilipollas lo puede volver más gilipollas. Como creemos que no lo somos, lo agradecemos con el corazón y seguimos con nuestra vida cotidiana, que no tiene nada que ver con el artisteo”.