¿Cuáles son las favoritas al Oscar, y cuáles queremos que ganen?

Se conocieron ayer los nominados para los Oscar que se entregarán el 24 de febrero, y las candidaturas permiten hacer varias reflexiones. Acá, además, va una opinión bien personal sobre lo que puede o debe pasar en la gala.

1 Mejor película

¿Cuál va a ganar?

Todo indica que debería ser Roma que es, en definitiva, la película más lograda de las nominadas, y Netflix ha invertido lo necesario para conseguir el premio mayor. En el otro extremo de la inquietud podría ser una sorpresa que ganara Green Book, o que se vaya por los preciosismos visuales de La favorita.



¿Cuál nos gustaría que gane?

Uno tiene su corazoncito para el lado de El infiltrado en el KKKlan. Su victoria sería un gesto político y un reconocimiento al cine y las ideas de su director, Spike Lee.

2 Mejor director

¿Quién va a ganar?

Cuarón ganó el premio a mejor director en los Globo de Oro, y parecería un premio justo para un trabajo personal y lleno de ideas de cine. También lo de Lanthimos en La favorita va a tener que tener su reconocimiento, y podría ser este.



¿Cuál nos gustaría que gane?

De contra nomás no estaría nada mal reconocer lo que Pawel Pawilovski, que se metió de sorpresa en la categoría, hizo en Cold War. Pero como eso no va a pasar, vamos de nuevo con Spike Lee.

3 Mejor actriz

¿Quién va a ganar?

Es una pelea complicada porque acá está Glenn Close (La esposa) nominada por octava vez , Olivia Colman (La favorita), quien ha sido mencionada en todas las premiaciones, Lady Gaga (Nace una estrella), Yalitza Aparicio (Roma) y Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?). Todo indica que debería ser el año de Close.



¿Cuál nos gustaría que gane?

Lo de Colman es formidable como la Reina Ana, en una película con tres grandes actrices.

4 Mejor actor

¿Quién va a ganar?

Cuatro de los nominados son personajes reales. Podría ser el momento de que le premien a Christian Bale tanto sacrificio corporal como el que hizo en El vicepresidente. Y quizás Bradley Cooper, para compensar su ausencia como director.



¿Cuál nos gustaría que gane?

Si está Willem Dafoe, queremos que gane Dafoe quien, dicen, está increíble como Van Gogh en At Eternity’s Gate. Ya se lo merecía el año pasado por Proyecto Florida.

5 Mejor animación

¿Quién va a ganar?

Ganadora en la categoría en los Globo de Oro y unánimemente elogiada por lo novedosa, Spider-Man: Un nuevo universo parece la segura favorita. Es original, entretenida y exitosa. Lo mismo puede decirse, claro, de Los Increíbles 2 y WiFi Ralph. Y no se vio en Uruguay Mirai, la otra aspirante.



¿Cuál nos gustaría que gane?

Todos nuestros mejores deseos van para Isla de perros, la segunda animación de Wes Anderson, que es un festín de ideas y resoluciones acertadas.