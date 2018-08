Una gran mujer, el pilar de un pequeño hombre

En general, una película con Glenn Close es una película de Glenn Close. En la que la consagró, Atracción fatal. encarnó la villanía femenina más pura y en su última, La esposa (que se estrenó ayer en Uruguay) representa la sumisión de una mujer a su marido. Entre ambos extremos de esa carrera, Close se ha vuelto una certificación de calidad.

Seis veces nominada al Oscar y las seis veces volviéndose a casa con las manos vacías, se especula que este, sí, es el personaje que le dará la estatuilla. Es un poco temprano en una temporada de Oscar que recién empieza, pero es tal la sutileza con la que lo construye que, de no estar al menos mencionada, sería una nueva injusticia. Close tiene el record -compartido con Denorah Kerr y Thelma Ritter- de nominaciones sin ganar el premio. Se hizo, igual, de tres Tony y tres Emmy.

En La esposa, Close interpreta a Joan Castleman, una mujer casada con un escritor (Jonathan Pryce, otro que está siempre bien) que acaba de ganar el premio Nobel de Literatura. En los días previos a la ceremonia empezamos a entender a Joan: fue una escritora prometedora que dejó su carrera de lado para concentrarse en su matrimonio y en la carrera de su esposo. Hay un periodista (Christian Slater) rondando y que sospecha que en realidad quien merece el Nobel es ella y no su esposo, que encima a veces no conoce los protagonistas de sus propias novelas. No todas las cosas son lo que parecen y esa verdad aquí tiene varias lecturas.

Tráiler de la película "La esposa"

Es una adaptación de Jane Anderson (que trabajó en Mad Men, por ejemplo) de un best seller de Meg Worlitzer. Dirige el sueco Björn Rugen. Dato: en el papel de Joan joven está Anne Starke, la hija de Close con su tercer esposo; se casó cuatro veces.

Esta Joan Castleman se suma a los grandes personajes de esta actriz nacida en Connecticut en 1947. En esa lista habría que incluir, claro, a su Alex Forrest de Atracción Fatal, la marquesa de Merteuil de Relaciones peligrosas, Sarah de Reencuentro, Albert Nobbs en El secreto de Albert Nobbs (su última nominación al Oscar en 2011), Cruella De Ville, la implacable abogada Patty Hewes en la serie Damages y su teatral Norma Desmond en Sunset Boulevard, un papel del que se adueñó para siempre.

“Me intrigaba Joan”. le dijo Close al New York Times. “No entendía por qué hacía lo que hacía porque pienso que la reacción de cualquier mujer debería ser ‘Abandonalo’. Así que me metí en ella con esa pregunta y paso a paso comencé a generar una empatía y verdadero amor por ella. Fue dándome cuenta de su complicidad en la relación y cómo desde el comienzo no quería perderlo”.

Desde allí, la película (ambientada en 1992) se permite hablar de situaciones actuales de la mujer con el movimiento #MeToo. Joan es una mujer talentosa y relegada al rol de estar a la sombra de un marido que no está a la altura de las circunstancias.

Ficha La esposa [***] Director Björn Runge Con Glenn Close, Jonathan Pryce y Christian Slater Duración 97 minutos Guión: Jane Anderson basada en la novela "The Wife" de Meg Wolitzer

Close ha tenido una vida rara. Creció en un cabaña de piedra en Greenwich, Connecticut. Hija de un cirujano, sus padres decidieron ingresar a una suerte de secta religiosa y conservadora, llamada Moral Re-Armament (“Rearmamento Moral”), de la que, finalmente, se salió para estudiar actuación.

Cuando llegó a Atracción fatal y se convirtió en el terror de todo adúltero, Close ya había estado tres veces nominada al Oscar (por El mundo según Garp, Reencuentro y El mejor) y había ganado un Tony como mejor actriz en una obra de teatro por The Real Thing. Llegó a la gran fama con prestigio y desde entonces no ha parado de alimentar ese estándar.

Preguntada, por el New York Times, si el siete será su número de suerte y La esposa le dará su primer Oscar, Close dice: “Es emocionante, Estoy orgulloso de esta película. Fue un viaje interno y privado para mí, y la primera vez que lo vi con público, percibí que estaban recibiendo cada matiz. Siempre he sentido que los Oscar son por el papel. Y si tenés la suerte de obtener un papel que resuene de una forma que consigue entrar en los rumores del Oscar, entonces eres un ser afortunado”.

La esposa le permite a Close (que es de lo mejor de un drama entretenido y prolijamente contado) desplegar toda su sutileza para esa mujer que parece estar hablando de inequidades y sumisiones repletas de asuntos muy actuales. Es la gran actriz de su generación y aunque ya no tiene que rendirle cuentas a nadie, en cada película se empeña en seguirlo demostrar ese estatus.