Estos son los nominados a los premios Oscar 2019

Esta mañana se anunciaron las nominaciones para la 91° edición de los premios Oscar, que se realizará el 24 de febrero. Estos son los nominados.

Mejor actor

- Bradley Cooper, Nace una estrella

- Willem Dafoe, At Eternity's Gate

- Rami Malek, Bohemian Rhapsody

- Christian Bale, El Vicepresidente

- Viggo Mortensen, Green Book



Mejor actriz

- Lady Gaga, Nace una estrella

- Glenn Close, La Esposa

- Melissa McCarthy, ¿Can You Ever Forgive Me?

- Olivia Colman, La Favorita

- Yalitza Aparicio, Roma



Película animada

-Los increíbles 2

-Isla de Perros

-Mirar

-Wifi Ralph

-Spider man: un nuevo universo

Fotografía

-Cold War

-La favorita

-Never Look Away

-Roma

-Nace una estrella



Dirección

- Alfonso Cuarón, Roma

- Spike Lee, Infiltrado del KKKlan

- Adam McKay, El Vicepresidente

- Yorgos Lanthimos, La favorita

- Paweł Pawlikowski, Cold War



Documental

-Free solo

-Hale County

-Mind the Gap

-This Morning, This Evening

-Of Fathers & Sons

-RBG



Documentary Short Subject

-Película extranjera

-Capernaun, libano

-Cold War, Polonia

-Never Look Away, Alemania

-Roma, México

-Shoplifters, Japón

Mejor película

- Nace una estrella

- Pantera negra

- BlacKkKlansman

- Bohemian Rhapsody

- La Favorita

- Green Book

- El Vicepresidente

- Roma



Efectos Visuales

-Avengers, Infinity War

-El regreso de Christopher Robin

-El primer hombre en la luna

-Ready Player One

-Han Solo: Una historia de Star Wars



Guión adaptado

-La balada de Buster Scruggs

-El infiltrado del KKKlan

-Can you ever forgive Me

-If Beale Street Could Talk

-Nace una estrella



Guión original

-La Favorita

-First Reformed

-Green Book

-Roma

-El Vicepresidente



Canción original

-All the stars, Pantera negra

-I’ll Fight, RGB

-The Place Where Lost Things Go, El regreso de Mary Poppins

-Shallow, Nace una estrella

-When A Cowboy Trades His Spurs For Wings, La balada de Buster Scruggs



Diseño de producción

-Pantera negra

-La favorita

-El primer hombre en la luna

-El regreso de Mary Poppins

-Roma

Maquillaje

-Mary Queen os Scots

-El vicepresidente

-Border