Las vidas se cuentan en episodios

¿Qué tienen en común una monarca, un cantante, un asesino en serie o un genio del arte? Que sus vidas han sido contadas en episodios este año, consiguiendo un público ávido por estas producciones y que convirtió a las bioseries en uno de los acontecimientos de la televisión actual.

Uno podría llegar a preguntarse cuál es la motivación para mirar, como por el ojo de la cerradura, la vida de los ricos y famosos, y la respuesta es bastante sencilla: hay un interés, entre curiosidad y morbo, por conocer los logros y las miserias de las personas que admiramos.

Es que la vida privada de artistas, políticos o criminales ha sido el ingrediente para atraer espectadores, ya sea en la taquilla, el ráting o en tiempos de redes sociales, demostrando su interés con un clic. Si bien el cine se ha encargado de contar biografías desde sus inicios (la biopic sobre Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody es un ejemplo), este tipo de historias continúan interesando al público. Y las bioseries ganan terreno como las producciones más esperadas, en la pantalla chica.

Hay que remontarse hasta los inicios de la década para encontrar las primeras producciones de este subgénero que hoy atrapa a millones. Los Borgia, la serie creada en 2011 por Neil Jordan con Jeremy Irons como el Papa Alejandro VI o Pablo Escobar, el patrón del Mal, la telenovela colombiana que protagonizó Andrés Parra (está en Netflix) iniciaron esta fascinación del público por espiar la intimidad de los famosos. Curiosidad o morbo pueden ser las razones del éxito, lo que no se discute es el boom que han tenido esas series últimamente.

Hace pocos días se estrenó Nicky Jam: el ganador, una serie de 13 episodios creada y dirigida por Jessy Terrero (realizador de videoclips de Maluma, Daddy Yankee y Nicky Jam, entre varios) donde se cuenta la vida de ese cantante de música urbana. Allí están sus comienzos junto a Daddy Yankee en el grupo Los Cangris, su posterior enfrentamiento, y los abusos de drogas son parte del atractivo de esta producción de Netflix, que es producida y narrada a modo de entrevista retrospectiva por el artista.

Esta serie llega con el impulso y éxito que tuvo Luis Miguel: la serie. La producción mexicana que estrenó Netflix a mediados de año no solo reflotó la carrera del Sol de México, también generó que los espectadores buscaran, como los personajes, el paradero de la madre del cantante. Un misterio que sigue sin ser resuelto y será el centro de los nuevos capítulos.

Con los episodios vimos cómo Luisito Rey (un detestable Óscar Janeada), llevaba al estrellato a su hijo, Luis Miguel (interpretado por Diego Boneta), mientras éste sacaba una buena tajada de las ganancias.

También este año llegó American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace. Creada por Ryan Murphy, la emitió el Canal Fox (supo estar en la App de Fox) consiguió cuatro nominaciones a los Globo de Oro, y viene de arrasar en los Premios Emmy. Allí Edgar Ramírez es el modisto italiano, mientras Darren Criss hace de su asesino.

Durante dos temporadas, Claire Foy (antes de ser La chica de la telaraña y la esposa del Primer hombre en la Luna) fue la monarca Isabel II en The Crown. Una producción con la que ganó todos los premios, y que para la tercera temporada de esta serie de Netflix no estará. En su lugar llega Olivia Colman, una actriz que ha recibido muchos elogios por su interpretación de la Reina Ana en la película biográfica, The Favourite.

En cable se han visto varias series biográficas. En la app de Fox se encuentra Llámame Bruna, donde Maria Bopp interpreta a la joven Rosario Pacheco, más conocida como Bruna Surfistinha. También se estrenó este año la segunda temporada de Genius, serie antológica que en su primera temporada se centró en la vida del científico Albert Einstein (con el rostro de Geoffrey Rush), y en su segunda temporada estrenada en mayo, Antonio Banderas se encargó de retratar a un Pablo Picasso, con sus luces y variadas sombras.

Multiplataformas

Este fenómeno no se reduce al streaming o al cable. La televisión abierta ha emitido varias bioseries como Paquita la del Barrio (La tele), Pablo Escobar, el patrón del mal (Monte Carlo) o Celia (Canal 10). También Youtube se sumó a la movida con la serie documental Ariana Grande: Dangerous woman diaries, donde se muestra, y cada jueves hay un nuevo episodio, el back de la gira Dangerous woman, atentados y llanto son parte de la serie.

Las bioseries no tienen intención de detenerse. El año próximo llegarán nuevas temporadas y nuevas producciones donde los espectadores podremos seguir mirando cómo eran, o son, en realidad las celebridades. Siempre apelando a conocer un poco de sus miserias entre tantos premios, romances y reconocimientos.