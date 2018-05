Hay razones para ver "Luis Miguel: la serie"

Pocos cantantes han logrado mantener su vida privada justamente allí, en la intimidad, como Luis Miguel. Si bien es verdad que gracias a sus relaciones con celebridades como Daisy Fuentes, Mariah Carey y Aracely Arámbula, y por algunos escándalos en los últimos años, algo se pudo conocer, no fue hasta esta serie de Netflix que se pudo saber lo que tuvo que vivir este artista en los primeros años de carrera.

Es que en los episodios que se han emitido por el servicio de streaming (llega uno nuevo todos los domingos) se ha mostrado que el peor enemigo de Luis Miguel (de adulto es interpretado por Diego Boneta) fue su padre. No solo porque lo explotó haciéndolo hacer presentaciones en las noches, grabar películas que él no quería, irse de gira o pelearse con su manager y con su novia; sino también porque lo hizo consumir drogas para que se mantuviera despierto. Sin dudas el personaje de Luis Rey es el más atractivo de la serie, una especie de Frank Underwood (de la serie House of Cards), que siempre sale bien parado de las situaciones más complicadas.



Tráiler de Luis Miguel: la serie, cada domingo un nuevo episodio en Netflix

Según se deja ver en la serie, el padre del cantante (un espectacular Óscar Jaenada en el papel) le robaba dinero a su propio hijo que, en su mayoría, solo servía para que Luis Rey pudiera llevar una vida de lujos y comodidades. Lo que se dice explotación infantil, mostrada con el consentimiento del cantante, ya que el guion de la serie se basa, además de en biografías del cantante, en las declaraciones que él mismo le dio a los escritores de la serie.

De esta forma, Luis Miguel, en más de una ocasión queda presentado como un malcriado que sigue ciegamente las órdenes de su padre sin cuestionarlo. Aunque en el final del episodio del domingo, parece que eso se terminó.

En Luis Miguel: la serie, también se aborda uno de los temas más oscuros en la vida del cantante: su madre Marcela (interpretada por la actriz italiana Anna Favella). En internet existen una variedad de hipótesis sobre el destino de Marcela, quien desapareció de un día para el otro.

Hay quienes dicen que vive en Argentina, que se mudó a Italia o que la mató su padre, y esas son algunas de las teorías que tienen más fuerza. Y en el episodio del domingo se pudo conocer que las mentiras de Luis Rey sobre la mujer fueron destapadas gracias a una llamada telefónica. Es que mientras el hermano del cantante, Alejandro, se encuentra en Italia, descubre que su madre no los había abandonado para irse a vivir con otro hombre, como su padre les había hecho creer.

Además de estos conflictos, la serie cuenta con una magnífica reconstrucción de época, ambientes y vestuario, con las camperas de nylon y los vaqueros nevados. También tiene buenas actuaciones, entre las que se destacan además de Jaenada, el actor Diego Boneta, quien logra imitar hasta el más mínimo gesto del cantante y también interpreta las canciones, así como Izan Llunas (quien hace de Luis Miguel siendo niño), quien es idéntico físicamente al cantante.

Contada en varios tiempos (1981, 1987 y 1992), esta es una buena oportunidad para conocer sobre un cantante muy famoso, pero cuya vida privada ha sido uno de los secretos mejor guardados. Luis Miguel: la serie, permite conocer un poco más a la persona detrás de la leyenda.