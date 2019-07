"Cats", un musical felino que llega al cine repleto de estrellas y algunas críticas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde su debut, Cats -el musical que Andrew Lloyd Webber estrenó en Londres en 1981 y llegó a Broadway en 1982 donde estuvo hasta 2000- ha sido uno de los espectáculos más cautivantes, taquilleros y aplaudidos del mundo, con más de 7.500 presentaciones en Broadway, quedando entre los cuatro más duraderos; el récord lo tiene El fantasma de la Opera, también de Lloyd Webber. La puesta en escena original se llevó el premio Olivier al mejor musical nuevo, y la versión americana ganó siete premios Tony, incluyendo mejor musical.

Ayer se conoció el primer trailer de la demorada versión cinematográfica y que tiene un elenco estelar entre los que están Judi Dench, Ian McKellen, Jennifer Hudson, Idris Elba, James Corden, Taylor Swift y la debutante Francesca Hayward, una de las principales bailarinas de The Royal Ballet, en el papel de Victoria, una joven e inocente gata blanca.

La noticias se volvió tendencia aunque no necesariamente por el lado de los elogios. Scott Mendelson, crítico de cine de Forbes.com, tuiteó que el tráiler era "adecuadamente terrorífico y loco, como una pesadilla inducida por medicamentos. ¡No puedo esperar!".

"Taylor, te amo pero esto me va a dar pesadillas", publicó en YouTube una usuaria llamada Charlotte Eller. El tráiler recibió más de 100.000 vistas en la primera hora el jueves y el hashtag #Cats se convirtió rápidamente en tendencia en Twitter.

Desde hace varios años se venía hablando de adaptar al cine este conocido musical, aunque solo quedaban en intenciones que no llegaban a materializarse. Recién el año pasado comenzó a tomar forma esta versión que tendrá su estreno en diciembre, o sea para la temporada de premios en el cine. Fue Tom Hooper (ganador del Oscar por El discurso del Rey y responsable del musical Los miserables, también de Lloyd Webber que le valió el Oscar a Anne Hathaway), el encargado de llevar a la pantalla grande esta historia que, además, se basa en el libro de T. S. Eliot, El libro de los gatos sensatos de la Vieja Zarigüeya.

Judi Dench interpreta una versión femenina del viejo Deuteronomio. Foto: Difusión

Cats cuenta la noche de los gatos Jélicos, un grupo de felinos que viven en un basurero esperando “la elección jelical”, que decide cuál de ellos renacerá en una nueva vida. Sí, la historia es un tanto simple, son números musicales que suceden uno detrás del otro mientras la acción transcurre antes del alba. Lloyd Webber llenó la trama con canciones donde los felinos se presentan, lo que le permitió mostrar lo ecléctico de su arte. Y Cats tiene algo de música clásica, pop, music hall, jazz y rock. También hay canciones conocidas, sin dudas la más recordada es “Memory” que interpreta Grizabella (en la película tiene la cara de Jennifer Hudson), y ha tenido en estos años distintas versiones como las de Barbra Streisand a Barry Manilow.

Tanto la versión teatral como la de cine es con actores en trajes de gato, que pueden ser más o menos creíbles. Para la adaptación cinematográfica Hooper utilizó tecnología de vanguardia para transformar a los actores en felinos, quienes usaron trajes especiales que tomaban sus gestos y actuaciones. Se le agregó digitalmente pieles para hacer creíbles los rasgos de estos animales. Hasta ahora, los efectos visuales en los gatos han sido lo más criticado. Sobre todo se argumenta, en las redes sociales, que los efectos no son lo suficientemente realistas (no se trata del hiperrealismo de El rey león). En la versión teatral no había una intención que los actores parecieran gatos reales, como tampoco lo son estos felinos antropomórficos de la película que tienen manos, labios y narices de humanos.

James Corden será Bustopher Jones en la versión de Tom Hooper del musical Cats. Foto: Difusión

En la pasada edición de la CinemaCon realizada en Las Vegas, Hooper había dicho que los actores serían gatos “a una escala mucho más grande de lo que puedas imaginar. Queríamos hacer una versión 2019 que fuera completamente nuestra, con tecnología digital para crear la cobertura de piel más perfecta”.

Las imágenes del tráiler demuestran que esos intentos se lograron, aunque estén en el centro de las críticas en las redes sociales. Por ejemplo el tráiler tiene más “No me gusta” que “Me gusta” en la plataforma Youtube, lo que demuestra el grado de descontento que ha tenido hasta ahora. Igualmente, y como el clic importa en estos tiempos, lleva cerca de cuatro millones de reproducciones.

Con estos criticados efectos, Hooper versiona uno de los musicales más icónicos del mundo. Y además de dirigirla, también se encargó del guion junto a Lee Hall (el de Billy Elliot y Rocketman), mientras que Steven Spielberg y Lloyd Webber aparecen como parte del equipo de productores.

La versión cinematográfica del musical "Cats" estrenó su primer adelanto y comenzaron las críticas por los efectos visuales. Foto: Difusión

Para esta versión, Hooper vuelve a contar con el equipo creativo que lo ha acompañado en sus anteriores películas: La chica Danesa, Los Miserables y El discurso del Rey. Están Eve Stewart en diseño de producción; Paco Delgado en vestuario y Simon Hayes en sonido. A este grupo se suma Andy Blankenbuehler (Hamilton), ganador de tres premios Tony, quien se encarga de las coreografías.

Hay que esperar hasta diciembre, cuando se estrene la película, para saber si los efectos visuales serán el problema de esta versión de Cats que comenzó con polémica.