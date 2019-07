¿Qué cambia en la nueva versión de un clásico animado de Disney?

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Lo primero que habría que preguntarse ante esta nueva versión de El Rey León es si se trata de una versión animada o no, ya que el nivel de hiperrealismo de los efectos visuales haría sonrojar al ilustrador Alex Ross.

La película es una copia bastante fiel de la original, ahora a cargo de Jon Favreau, quien ya se encargó de dirigir una versión donde se mezclaban personas reales con animación, de otro clásico de Disney: El libro de la selva. Y la película parece por momentos un documental de la National Geographic, o de los que Disney también ha hecho en el pasado, y uno queda esperando a que la voz de David Attenborough comience a narrar la historia.

Este nuevo Rey León, que dura media hora más que la versión original conserva algunos momentos icónicos de la historia estrenada en 1994 que contó con la banda sonora compuesta por Elton John. La trama no tiene diferencias importantes (aunque las tiene) con respecto al argumento original que se centra en el viaje de autoconocimiento de este Hamlet de cuatro patas, Simba, quien es engañado por su tío Scar (quien ansía el trono), como el responsable por la muerte de su padre. Tiempo después, el león ya crecido regresa para reclamar su lugar en el reino.

Entre medio conoce a un simpático lémur que es amigo de un jabalí, se va a vivir a la selva y se vuelve entomófago además de despreocupado por su pasado, reino e identidad. Si bien en esta nota hay algunos spoilers, no hay nada que no se conozca desde hace ya unos 25 años.

Y como no se trata de una versión distinta ni una copia exacta, aquí hay cuatro semejanzas y diferencias entre las dos versiones de estas producciones de Disney.

Semejanza 3

Las canciones

“The Circle of Life”, “I Just Can’t Wait to Be King”, “Can You Feel the Love Tonight” y “Hakuna Matata”, están, claro que ahora tienen las voces de Donald Glover y Beyoncé que siempre suman. Aunque este nuevo Rey León incorpora “Spirit” que compuso Beyoncé, aunque no se luce en la película y pasa más bien desapercibido y sin brillo.