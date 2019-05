Este jueves llega "Rocketman" sobre los lujos, excesos y excentricidades de Elton John

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Elton John tiene cinco premios Grammy, un Globo de Oro, un Emmy, un Tony, un Oscar y lleva más de 300 millones de discos vendidos, además de tener un lugar en el Salón de la Fama del Rock. También es el único artista en mantener al menos una canción dentro del Billboard Hot 100 durante 31 años consecutivos, y el autor del sencillo más vendido en la historia, “Candle in the Wind”, que reescribió para el funeral de la Princesa Diana de Gales y superó los 33 millones de copias vendidas. Tanto premio y reconocimiento, sumado a una vida donde no faltaron los excesos, amigos famosos y varias excentricidades, bien merecía una película.

Y el cine se ha encargado de contar la vida de varios músicos famosos en los últimos años y tiene planes para seguir haciéndolo en el futuro. Porque después del éxito, monetario y de premios que tuvo Bohemian Rhapsody donde se mostraron los inicios de la banda Queen, este jueves se estrena en nuestro país Rocketman, que se centra en la vida y carrera de Elton John.

Tráiler de la película "Rocketman"

Dexter Fletcher, el realizador que terminó de filmar Bohemian Rapsody tras la salida de Bryan Singer es el director de esta “fantasía musical”, como se define Rocketman, la biopic del cantante británico que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes, donde fue recibida con elogios y una ovación del público durante varios minutos.

La historia, escrita por el nominado al Oscar, Lee Hall (por el guion de Billy Elliot), cuenta los primeros años del artista, su relación con su legendario colega, el letrista Bernie Taupin, y su ascenso a la fama mundial. Todo contado con muchos números musicales (la banda sonora que se lanzó la semana pasada cuenta con 22 canciones) y con los extravagantes vestuarios que el cantante se puso durante esos años.

El encargado de interpretar a Reginald Kenneth Dwight, nombre real de Elton John es Taron Egerton, el actor de la saga de acción Kingsman quien vuelve a trabajar bajo las ordenes de Fletcher (lo dirigió en Volando alto, donde interpreto al saltador de esquí británico Michael "Eddie" Edwards), y que ha demostrado sus dotes como cantante. En la película animada Sing, ven y canta, donde le ponía la voz al joven gorila Johnny interpretó “I’m still standing” de Elton John. También compartió elenco con el cantante en la secuela de Kingsman, donde el músico tenía que realizar un interminable concierto a la villana que interpretó Julianne Moore.

El ascenso a la fama de Elton John es contada en la película Rocketman. Foto: Difusión

Según adelantó Egerton, Rocketman comienza y termina con Elton John yendo a rehabilitación, donde ingresa en un traje de neopreno anaranjado cubierto de cristales, dos enormes cuernos, alas de ángel y tacos con plataforma. El vestuario, a cargo de Julian Day, responsable de la indumentaria de Bohemian Rhapsody muestra así la dualidad de este artista. Una metáfora sobre las batallas personales que este músico de 72 años que, estuvo dos veces en Uruguay, y nunca ocultó sus adicciones.

El auge de las biopics

Despues del éxito de Bohemian Rhapsody, y los cuatro premios Oscar que se llevó incluyendo mejor actor para Rami Malek, se anunciaron más películas sobre la vida de distintos artistas de la música.

Hace pocas semanas se estrenó en Netflix la película The Dirt sobre la banda Möntley Crüe, y están anunciadas películas sobre otros musicos conocidos, exitosos, polémicos y extravagantes.

Agustín Sullivan, Antonio Grimau y Marco Antonio Caponi son los tres "Sandro" en la miniserie argentina que emite Canal 10. Foto: Difusión

En canal 10 se estrenó el viernes pasado la miniserie Sandro dirigida por Israel Adrián Caetano, donde Antonio Grimau, Marco Antonio Caponi y Agustín Sullivan personifican las distintas edades del Gitano.

También del otro lado del río llegaron las películas sobre los músicos Gilda (interpretada por Natalia Oreiro) y Rodrigo (el debut de Rodrigo Romero), ambas dirigidas por Lorena Muñoz.

Y se encuentran en desarrollo más películas sobre músicos tan distintos como Celine Dion, Aretha Franklin, David Bowie y Judy Garland.

Este año Renée Zellweger volverá a demostrar sus dotes como cantante en Judy. La película que dirige Rupert Goold sobre la obra End of the Raimbow de Peter Quilter, narra la vida de Judy Garland a través de una serie de conciertos que realizó en Londres en 1968.

Tráiler de la película "Judy" que protagoniza Renée Zellweger y se estrenará este año

Entre las biografías en desarrollo para estrenarse el año próximo se encuentra The Power of Love, sobre la vida personal y profesional de la cantante Celine Dion. También Respect, donde la ganadora del Oscar Jennifer Hudson interpretará a la reina del Soul, Aretha Franklin.

Y Johnny Flynn, el actor que interpretó al joven Albert Einstein en la miniserie Genius se encargará de personificar al versátil David Bowie en Stardust. La película será una crónica sobre la primera visita del cantante inglés a Estados Unidos, en 1971, que le sirvió de inspiración para crear su alter ego, Ziggy Stardust.