"Pantera negra" fue la gran ganadora en los premios del Sindicato de Actores

La película de superhéroes Pantera negra sigue sumando reconocimientos. Tras las seis nominaciones al Oscar -entre ellas, mejor película-, ayer se llevó el premio a mejor elenco de una película en la 25° edición de los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos. Cabe destacar que en esta ceremonia se reconoce a los mejores trabajos en el terreno del cine y de las series, y los premios son elegidos por los propios actores.



Al momento de recibir el premio, Chadwick Boseman -quien protagoniza el largometraje-, que apareció en el escenario acompañado por compañeros de la película, como Lupita Nyong'o y Michael B. Jordan, se preguntó retóricamente si esta cinta ha cambiado la manera en que la industria audiovisual ve a los artistas negros.

"¿Sabíamos que esta película iba a recibir esta respuesta y romper récords de taquilla? ¿Ha cambiado la forma en la que esta industria nos ve? Es decir, ser joven, talentosos y negros", dijo Boseman al recibir el premio por "Pantera Negra".

Por otra parte, Rami Malek se llevó el premio a mejor actor por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, mientras que Emily Blunt fue la sorpresiva ganadora del premio a la mejor actriz de reparto por su papel en la película de terror A Quiet Place.

La serie de Amazon The Marvelous Mrs. Maisel se llevó los primeros tres premios de la noche el domingo en el Shrine Auditorium de Los Ángeles. Obtuvo mejor elenco de una serie de comedia, mejor actriz en una serie de comedia para Rachel Brosnahan, y mejor actor en una serie de comedia para Tony Shalhoub.

A continuación, la lista de los principales ganadores.

CINE

​

Actuación sobresaliente de un actor masculino en un rol protagónico

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)



Actuación sobresaliente de una actriz en un rol protagónico

Glenn Close (La esposa)



Actuación sobresaliente de un actor masculino en un rol secundario:

Mahershala Ali (Green Book)



Actuación sobresaliente de una actriz en un rol secundario:

Emily Blunt, (A Quiet Place)



Actuación sobresaliente de un elenco en una película:

Pantera negra



Actuación sobresaliente de acción de un elenco de especialistas en una película:

Pantera negra



TELEVISIÓN

​

Actuación sobresaliente de un actor masculino en un rol protagónico en película o serie de TV:

Darren Criss (El asesinato de Gianni Versace)



Actuación sobresaliente de una actriz en un rol protagónico en película o serie de TV:

Patricia Arquette (Escape at Dannemora)



Actuación sobresaliente de un actor masculino en una serie de drama:

Jason Bateman (Ozark)



Actuación sobresaliente de una actriz en una serie de drama:

Sandra Oh (Killing Eve)



Actuación sobresaliente de un actor masculino en una serie de comedia:

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)



Actuación sobresaliente de una actriz en una serie de comedia:

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)



Actuación sobresaliente de un elenco en una serie de drama:

This Is Us



Actuación sobresaliente de un elenco en una serie de comedia:

The Marvelous Mrs. Maisel

​

Actuación sobresaliente de acción de un elenco de especialistas en una película o serie de TV:

Glow