El inicio de un universo tan cruel como adictivo

Unos tensos primeros minutos presentan la situación inicial: una familia intenta escaparse de las sirenas que los persiguen. A pocos kilómetros está la frontera y con ella, sus nuevas vidas, aunque ni June (Elisabeth Moss) ni la pequeña Hannah (Jordana Blake) logran escapar, y son atrapadas por una policía que no duda en disparar ni separar familias.



Es que el mundo cambió bastante, aunque no sabemos muy bién a qué se debe en el primer episodio de The Handmaid’s Tale, la serie éxito del año pasado en Estados Unidos, que para América Latina se estrenó anoche en Paramount. Solo se conoce que ahora Estados Unidos es una república teocrática llamada Gilead, en la que las mujeres se dividen según su fertilidad. Las infértiles hacen labores como empleadas domésticas sin privilegios; mientras que las otras, las Criadas, tienen que llevar túnicas rojas y cofias blancas al estilo holandés para ocultar sus rostros del mundo. Y eso no es la peor parte, como se conoce a la mitad del episodio.



Pese a que se desarrolla en el futuro, aquí no hay señales de avances tecnológicos, todo lo contrario. En esa sociedad se vive como en tiempos de los pioneros, donde las mujeres no tienen derechos y los hombres son los que llevan el mando.



Trailer de la primera temporada de la serie "The Handmaid's Tale"

La cámara inquieta de Reed Morano (premiada como mejor dirección por la serie) se centra en Moss, cuyo nombre ahora es Offred, y así logra registrar los sentimientos que presenta únicamente con su cara, ya que las mujeres solo pueden intercambiar frases con sus pares como “Bendecido sea el fruto” o “Que él te proteja”, y hablar del clima.



Esa conducta monolítica se contrasta con las voces en off de Offred, quien da brillantes monólogos internos con los que se permite entrar en sus dolorosos recuerdos. En esas voces en off, y gracias a la dirección de Morano, The Handmaid’s Tale recrea (como también lo hizo la serie de Netflix, Alias Grace) lo que sucede en el interior de los personajes creados por Atwood, y una crítica del patriarcado y defensora de los derechos de las mujeres.



Desde este primer episodio nos sumergimos en ese universo alterno, donde la férrea teocracia controla a sus ciudadanos; universo donde las vidas de las mujeres no son suyas.



Después de su intento de escapar y su posterior “reeducación” en el Red Center, aparece Offred en la ventana de su nuevo dormitorio, ahora con las vestiduras rojas y el tocado blanco que indican que es fértil. Ya no es una mujer, sino un “útero con dos patas”, piensa. Es que en Gilead, las mujeres como ella son vasijas esperando ser inseminadas por hombres ricos, que en una patética ceremonia, colocan su esperma, esperando tener descendencia. Y las criadas no tienen identidad, derechos, familia o amigos, y cualquier comentario o gesto es motivo para castigos físicos y hasta la muerte.



Así, The Handmaid’s Tale es la historia de Offred, no de los hombres que hicieron esa nueva sociedad basados, de manera beneficiosa solo para ellos, en las Santas Escrituras.



Esta adictiva, visceral y crítica serie fue desarrollada por Bruce Miller, quien comenzó en ER antes de producir series como The 100. A diferencia de la novela de Atwood en la que se basa, la serie también se centra, por momentos, en otras Criadas como Ofglen (genial Alexis Bledel) o la testaruda Janine (Madeline Brewer); en el Comandante, amo y señor de la residencia y las mujeres que la habitan (interpretado por Joseph Fiennes), y su esposa infértil Serena Joy (Yvonne Strahovski), o en la Tía Lydia (Ann Dowd), sin dudas el personaje más oscuro y siniestro de todo ese universo.



Una fotografía donde los colores azul y rojo se destacan, excelentes actuaciones, ambientación y dirección y una crítica a la sociedad, hacen de éste un genial primer episodio.