"Roma" fue la gran ganadora de los Critics' Choice Award

Anoche se celebró la 24° edición de los Critics' Choice Awards, los premios donde la BFCA (Asociación de Críticos de Transmisiones Cinematográficas) selecciona lo mejor del cine.



La gran ganadora de la noche fue Roma, de Alfonso Cuarón, que recientemente ganó un Globo de Oro a mejor película extranjera. En los premios de la crítica, el film repitió ese reconocimiento y además se llevó otros tres importantes galardones: los de mejor director, mejor fotografía y mejor película.



En las categorías de interpretación, Christian Bale se llevó el trofeo al mejor actor (El vicepresidente), mientras que Lady Gaga (Nace una estrella) y Glenn Close (La esposa) compartieron la estatuilla a la mejor actriz por un empate en las votaciones. Gaga, además, triunfó en la mejor canción, gracias al tema "Shallow".



Por otra parte, Mahershala Ali (Green Book) y Regina King (If Beale Street Could Talk) salieron victoriosos como mejores actores de reparto. La favorita, con Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone, obtuvo el reconocimiento al mejor reparto.



Por último, la organización de críticos entregó la estatuilla de mejor guion a Paul Schrader (First Reformed) y la de mejor guion adaptado a Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk), en tanto que la estrella de Eighth Grade, Elsie Fisher, fue coronada con el trofeo al mejor actor o actriz joven.