"Bohemian Rhapsody", "Roma" y "The Americans", los ganadores de los Globo de Oro

El mexicano Alfonso Cuarón se anotó este domingo dos Globos de Oro con Roma, el aclamado drama inspirado en su infancia. La película, en blanco y negro, ganó como mejor título en lengua no inglesa y mejor dirección, y resuena con más fuerza para los codiciados premios de la Academia, que cierran la temporada de premios que comenzó esta noche.

Los pronósticos daban como seguras estas dos categorías para este filme, distribuido por Netflix. "El cine construye puentes a otras culturas, y mientras cruzamos estos puentes, esta experiencia y estas nuevas formas, necesitamos entender que aunque parezcan extrañas, son familiares. Necesitamos entender que tenemos mucho en común", dijo el mexicano.

La gran sorpresa la dio Bohemian Rhapsody, un homenaje a la vida del legendario Freddie Mercury y a su banda Queen, que ganó mejor drama, el premio más importante de la noche, y mejor actor dramático: Rami Malek.

"Gracias a Freddie Mercury por darme la alegría de la vida. ¡Esto es para ti, hombre hermoso!", expresó Malek, feliz al recibir la estatuilla.

Rami Malek y su premio por interpretar a Freddie Mercury. Foto: Reuters

Nace una estrella, el drama musical dirigido y protagonizado por Bradley Cooper junto a Lady Gaga, y favorito a mejor drama, se quedó con un único trofeo por mejor canción original. "Como mujer en la música puedo decir que es muy difícil ser tomada en serio", expresó la cantante, que también fue nominada en la categoría de mejor actriz, cuya estatuilla fue finalmente para Glenn Close, por La esposa.

"Somos mujeres y madres, tenemos a nuestros hijos y a nuestros maridos (...), pero tenemos que encontrar la realización personal, tenemos que seguir nuestros sueños", dijo Close en un emotivo discurso.

Glenn Close recibe su premio de manos de Gary Oldman. Foto: Reuters

Green Book, que recrea un viaje al sur de Estados Unidos en tiempos de segregación en la década de 1960 del pianista negro de música clásica Don Shirley (Mahershala Ali) y su chofer Tony Vallelonga (Viggo Mortensen), fue la gran ganadora, con tres estatuillas. Se llevó los Globos a mejor guion, mejor comedia y mejor actor de reparto para Ali.

Christian Bale ganó como mejor actor de comedia, y agradeció a Satanás por la "inspiración" para interpretar al exvicepresidente Dick Cheney en El vicepresidente.

Regina King por su papel en If Beale Street Could Talk, que sigue a una joven afroamericana que, con el apoyo de su familia, busca limpiar el nombre de su esposo acusado erróneamente y probar su inocencia antes del nacimiento de su hijo. Al recibir el premio, King recordó al movimiento Time's Up por más equidad en la industria.

"La razón por la que hacemos esto es porque entendemos que nuestros micrófonos son grandes y hablamos por todo el mundo", afirmó. "Y quiero decir que voy a usar mi plataforma para anunciar que en los próximos dos años todo lo que produzca, voy a hacer una promesa que será difícil, será 50% mujeres".

Regina King recibe el premio por su papel en "If Beale Street Could Talk" Foto: Reuters

Esta es la lista de los ganadores en las categorías más importantes de la edición 76 de los premios Globos de Oro, que se entregaron este domingo en Beverly Hills:

CINE



Mejor película drama

Bohemian Rhapsody



Mejor película musical o comedia

Green Book



Mejor actor, drama

Rami Malek, Bohemian Rhapsody



Mejor actriz, drama

Glenn Close, La esposa



Mejor actor, musical o comedia

Christian Bale, El vicepresidente

Mejor actriz, musical o comedia

Olivia Colman, La favorita



Mejor actor de reparto

Mahershala Ali, Green Book



Mejor actriz de reparto

Regina King, If Beale Street Could Talk



Mejor director

Alfonso Cuarón, Roma



Mejor guion

Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly, Green Book



Mejor película de habla no inglesa

Roma (México)



Mejor película animada

Spider-Man: Un nuevo universo

TELEVISIÓN



Mejor serie, drama

The Americans (FX)



Mejor actor, drama

Richard Madden, Bodyguard



Mejor actriz, drama

Sandra Oh, Killing Eve



Mejor serie, musical o comedia

The Kominsky Method (Netflix)



Mejor actor, musical o comedia

Michael Douglas, The Kominsky Method

Mejor actriz, musical o comedia

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel



Mejor miniserie o película para TV

American Crime Story: Versace (FX)



Mejor actor, miniserie o película para TV

Darren Criss, American Crime Story: Versace



Mejor actriz, miniserie o película para TV

Patricia Arquette, Escape at Dannemora