Vuelve "Friends": HBO Max prepara una reunión especial de los seis protagonistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Jennifer Aniston, o sea Rachel Gren en la ficción, ya había dicho en una entrevista, poco después de estrenar cuenta de Instagram, que con sus compañeros de elenco de Friends estaban preparando algo, de lo que no dio más detalles. "Algo está pasando, pero no sabemos qué es", repitió en entrevista con Stephen Colbert. Y ahora hay buenas nuevas: HBO Max está trabajando en un especial de Friends, que regresará en forma de reunión de los seis protagonistas, según informó The Hollywood Reporter.

Todavía no hay un acuerdo alcanzado, aclara THR, pero Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, Matthew Perry, Matt Le Blanc y David Schimmer, junto con los creadores de la sitcom, David Crane y Marta Kauffman, están en charlas con HBO Max para poder concretar esta ¿última? entrega.

Una vez que ese acuerdo se defina, habrá que ajustar las agendas de los involucrados y darle forma a este acontecimiento televisivo. Lo que se sabe hasta ahora es que la idea no es hacer una película ni mucho menos una nueva temporada de la serie, sino un encuentro en plan no ficción, con los actores siendo ellos mismos.

En tanto, a fines de año Friends dejará de estar disponible en la plataforma de Netflix, y para mayo de 2020 quedará disponible en HBO Max, plataforma que pasará a tener la exclusividad de esta serie.

Los actores todavía no han hecho nuevas declaraciones al respecto, aunque el contacto entre ellos es de lo más fluido. Además de que Aniston inauguró su exitoso perfil de Instagram con una reciente selfie de los seis, hace apenas días Courtney Cox publicó una foto suya con Matthew Perry, o sea, la feliz pareja de Monica y Chandler.

Friends cumplió 25 años este año, acontecimiento que fue celebrado a lo grande y que llevó a la ficción a los cines, incluso a los uruguayos.