Jennifer Aniston inauguró su Instagram con una selfie con sus amigos de "Friends"

No todo el mundo está en las redes sociales, y no todas las celebridades eligen esa vía de comunicación para con sus seguidores. Y una de las grandes ausentes era la siempre graciosa Jennifer Aniston, que finalmente llegó a Instagram con un perfil que, como biografía, tiene una breve línea: "Mis amigos me llaman Jen".

Para inaugurar esta red, Aniston subió una selfie con viejos conocidos: el resto de los actores de Friends, es decir, Lisa Kudrow, Courtney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Matthew Perry, el único del grupo que todavía no tiene perfil en Instagram.

"Y ahora también somos amigos de Instagram", fue la leyenda que Aniston le agregó al posteo, que rápidamente sumó millones de likes y cantidad de comentarios, incluyendo el de su marido Justin Theroux, y el de una cantidad de famosos, entre ellos Reese Witherspoon, que le dieron la bienvenida a la actriz con gran entusiasmo.

Aniston también se puso al día comentando varios posteos de sus amigos y amigas, demostrando que va a ser un buen personaje para seguir en la red.