Los 25 años de "Friends" también se festejan en cines uruguayos: así será la maratón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los 25 años de Friends se vienen celebrando en distintas partes del mundo, y eso ha incluido desde un doodle de Google a un documental. Uruguay no será ajeno a esto y, como ya pasó en cines de Estados Unidos y de otras partes del mundo, estrenará capítulos en pantalla grande.

En total serán 12 los episodios que se estrenarán, remasterizados en 4K, e incluirán escenas inéditas así como material de detrás de cámara, que tampoco ha sido visto hasta ahora.

Los capítulos se dividirán en tres noches consecutivas, entre el 4 y el 6 de noviembre, en el Movie de Punta Carretas Shopping. Cada día se podrán ver cuatro entregas de la popular ficción que protagonizaron la recién llegada a Instagram Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, David Schwimmer, Matthew Perry y Matt LeBlanc. Las entradas ya se pueden comprar a través de la web de Movie, a 250 pesos.

A 25 años de "Friends", ¿por qué Phoebe Buffay fue única y adelantada a su tiempo? By Belen Fourment MIRA TAMBIÉN A 25 años de "Friends", ¿por qué Phoebe Buffay fue única y adelantada a su tiempo?

La selección, subjetiva como cualquiera, incluye algunos de los momentos y las frases más emblemáticas de todo Friends —están "We were on a break!" y el genial "My eyes! My eyes!" de Phoebe—, y algunas de las escenas más dramáticas de la relación entre Ross y Rachel.

La serie "Friends". Foto: Difusión

Los episodios que se podrán ver son:



Lunes 4

El piloto (el primero)

El del apagón (el séptimo)

El del nacimiento (el 23°, el del nacimiento del hijo de Ross y Carol)

En el que Ross se entera (el séptimo de la temporada 2, el del primer beso)

Martes 5

El del video de la graduación (el 14° de la temporada 2)

En el que nadie está listo (el 2° de la temporada 3, en el que todos se demoran en aprontarse para una velada importante para Ross)

El de la mañana siguiente (el 16° de la 3, en el que Ross está con otra mujer durante un "break" con Rachel)

El de Chandler en una caja (el 8° de la temporada 4)

Miércoles 6

El de los embriones (el 12° de la 4, en el que Phoebe se entera que está embarazada, o el de la trivia)

El de la boda de Ross, parte 2 (el último de la 4)

En el que todos se enteran (el 14° de la temporada 5, en el que todos descubren que Mónica y Chandler están juntos)

En el que Ross se droga (el 9° de la temporada 6)