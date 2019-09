"The politician", una mirada millennial al mundo de la política

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de firmar un acuerdo por 300 millones de dólares con Netflix para producir series y películas, Ryan Murphy (creador de Glee, American Crime Story, Pose y Feud) estrenó ayer su primera serie para el servicio de streaming: The Politician.



Y como en toda producción de Murphy, junto a su característico humor negro y una estética marcada por los tonos pastel, hay muchas caras conocidas. El elenco de The Politician incluye a Ben Platt, Gwyneth Paltrow, Zoey Deutch y Bette Midler, quienes se suman a los actores fetiches de Murphy: Jessica Lange y Dylan McDermott.

Gwyneth Paltrow es la madre de Payton la serie "The Politician". Foto: Difusión

Si bien Platt es la cara menos conocida, se trata del ganador más joven como protagonista en los premios Tony (por Dear Evan Hansen), también por este musical obtuvo un Grammy y un Emmy, y es una de las 100 personalidades más influyentes para la revista Time. Todo con apenas 26 años. Además, es el hijo del productor Marc Platt, quien ha estado detrás de películas como La La Land, Puente de Espías y El regreso de Mary Poppins, entre muchas más.

El grupo de asesores de la campaña estudiantil de Payton en "The Politician". Foto: Difusión

En la serie, Platt es Payton Hobart, un estudiante de una exclusiva secundaria de Santa Bárbara (California), que vive en un mundo de privilegiados, siempre vistiendo de Gucci y marcas exclusivas. A él lo conocemos en una entrevista con el Decano de Harvard, ya que su única ambición en la vida es ser Presidente de Estados Unidos. “Eso es algo que parece no tan imposible ahora”, le responde el decano, en una clara referencia a la victoria de Donald Trump.

Igualmente, Payton está decidido en asistir a esa universidad, ya que siete presidentes salieron de allí. En teoría, Payton tiene un meticuloso plan. Ya la vida se encargará de demostrarle lo contrario.

Jessica Lange, otra cara conocida que protagoniza "The Politician". Foto: Difusión

Antes de entrar a Harvard, quiere postularse y ganar la elección para ser presidente del cuerpo de estudiantes de la secundaria. Esta consigna, una elección que a nadie le importa y que no tiene ningún peso en la vida real, ya estaba presente en otra comedia negra: Elección (Alexander Payne, 1999) que tenía a Reese Whitherspoon como la joven obsesionada con lograr ganar esa elección.

Con esa consigna comienza a configurarse The Politician, esta espeluznante comedia negra que habla sobre el uno por ciento de la población mundial, quienes son muy, pero muy ricos. Al retratar ese particular universo de millonarios y caprichosos, The Politician recuerda un poco en otras series de Murphy, como Nip/Tuck, American Crime Story y, también a la última temporada de American Horror Story: 1984 que se emite los jueves por Fox.

Jessica Lange, Ben Platt y Zoe Deutch en "The politician". Foto: Difusión

Pese a vivir en un mundo sin preocupaciones mundanas, Payton está confiado en poder cumplir los estándares y requisitos de Harvard, ya que proviene tanto de una familia acaudalada, como de una humilde. Vive en Santa Bárbara rodeado de lujos y privilegios, pero su madre biológica era una camarera a la que no ha querido conocer. Su madre es Georgina Hobart (Gwyneth Paltrow), quien tiene dos hijos más, mucho más insoportables y engreídos que Payton, en un matrimonio sin amor. Porque en ese mundo, pesa más el dinero que el afecto genuino.

Así, Murphy creó esta serie junto a sus habituales colaboradores: Brad Falchuk (esposo de Paltrow y responsable de su regreso al mundo del espectáculo) y Ian Brennan, presentan el centro de la cuestión: la elección y la disputa de poder.

Ben Platt, el protagonista de esta comedia negra que ya se encuentra en Netflix. Foto: Difusión

Esto se debe a que Payton no es el único en campaña electoral, también intenta conseguir el puesto River Barkley (David Corenswet quien parece el hermano menor de Armie Hammer). Él es el alumno perfecto: capitán deportivo, inteligente, buen mozo y quien tuvo un romance con el protagonista. Y cuando River presenta a Astrid Sloan (Lucy Boynton, quien fue Mary Austin en Bohemian Rhapsody) como candidata a vice; Payton decide redoblar la apuesta. Su candidata, Infinity Jackson (Zoey Deutch) no solo es mujer, también es una sobreviviente de cáncer, o al menos eso parece.

Así se desarrolla esta historia, por momentos graciosa, por otros reflexiva, que está ambientada en el mundo más traicionero de todos: la secundaria. Igualmente, la serie tiene todos los ingredientes que hacen exitosa a una campaña política: el discurso motivacional, las traiciones por la espalda y otras cuestiones que más vale no adelantar. Y es en el divertido libreto donde Murphy logra lo mejor de la serie (a la que hay que darle unos capítulos para que tome vuelo), explicando a través de la sátira, los problemas y entuertos inesperados que hay que solucionar a la marchanta, en cualquier campaña electoral.

Imagen de la serie "The Politician". Foto: Difusión

La diferencia entre ser y parecer, esa es otra cuestión que aborda The Politician, una serie dirigida al público millennial donde el poder, la ambición y los caprichos de los ricos, están a la orden del día. Porque en ese mundo de excesos y tentaciones, las apariencias ganan más votos que la esencia de las personas. Y eso, como pasa en toda sátira, es algo que también sucede en el mundo real de los adultos.