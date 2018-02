Netflix paga millones por un genio de la televisión

Primero, Disney anunció que crearía una plataforma de streaming para competir con Netflix (se estima que se lanzará en 2019), y esta empresa liderada por Ted Sarandos retrucó contratando a Shonda Rhimes (ver recuadro). Después, hace algunas semanas, Disney anunció que iba a adquirir la productora 20th Century Fox, y Netflix volvió a golpearle donde más le duele: fichó a Ryan Murphy gracias a un jugoso contrato que incluye cinco años de nuevas series de este guionista, productor y director, exclusividad, y 300 millones de dólares en compensación monetaria.



Es que Murphy se ha convertido en el rey de la televisión por derribar varios paradigmas: hizo una serie musical (Glee), presentó la primera pareja homosexual que adopta un hijo en televisión (The New Normal), y creó una tendencia en series antológicas que ahora todos imitan. Tanta invención le dio cuatro premios Emmy y un reciente galardón del gremio de productores, por su trayectoria en televisión.



Este acuerdo era lo que le faltaba a Murphy para cerrar un gran año, pues el contrato le permite crear tantas series y películas como le plazca, sin tener que ajustarse a los formatos tradicionales de televisión que necesitan días y horarios pautados para poder emitirse, y preocuparse menos del rating.



El contrato de Murphy con Netflix (que ya tiene en catálogo American Crime Story y la serie The New Normal) comenzará en julio, cuando el productor termine su actual relación con Fox. El acuerdo, además, no va a afectar las ficciones que actualmente emiten los canales Fox y FX en Uruguay —9-1-1 y American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace— ni la emisión de próximas temporadas de American Horror Story, Feud y la nueva serie Pose.



Trailer de la serie policial "9-1-1" de Ryan Murphy

Tras anunciar el pase del año, Ted Sarandos solo tuvo elogios para el productor.



“Las series de Ryan Murphy han influenciado el espíritu cultural mundial, reinventado géneros y cambiado el curso de la historia de la televisión. Su célebre trabajo y sus contribuciones a nuestra industria hablan por sí mismas y estamos deseando apoyar a Ryan en traer sus extensas y diversas historias al mundo”, dijo.



Murphy, quien se define como un “chico gay de Indiana que se mudó a Hollywood en 1989 con 55 dólares en el bolsillo”, aseguró por su parte que sus sueños se hicieron realidad. Y no es para menos: con este arreglo, se convierte en el productor mejor pago de la televisión y se confirma como el más importante de estos tiempos.



Claro que Murphy pudo lograr semejante carrera televisiva gracias a Fox. Desde aquellos primeros éxitos conseguidos con Nip/Tuck, Glee y American Horror Story, el canal le dio carta blanca para que desarrolle las historias que quería contar, sin preocuparse por los temas a tratar por ni el elenco.



Pero antes de firmar contrato, el hombre ya se había tentado con Netflix, donde tiene actualmente dos proyectos desarrollándose: la serie Ratchet, basada en la villana de Atrapado sin salida, la enferemera que interpretará Sarah Paulson; y The Politician, que tendrá un elenco encabezado por Barbra Streisand, Ben Platt y Gwyneth Paltrow. Porque para seguir liderando el streaming, Netflix fue por el mejor creador de la televisión. Y hay mucha tela para cortar.

Un mejor contrato que el de Shonda Rhimes

Luego que Disney anunciara que lanzaría una plataforma de streaming, la compañía de Ted Sarandos contrató a Shonda Rhimes gracias a un acuerdo de 100 millones de dólares. Así, la creadora de importantes series como Grey’s Anatomy, How to Get Away With Murder y Scandal, que hasta entonces trabajaba para el canal ABC (propiedad de Disney) se convertía en la mujer mejor paga de la televisión con este acuerdo. Murphy sigue los pasos de Rhimes, por más dinero.