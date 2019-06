"The Big Bang Theory", los científicos más divertidos se despiden

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mañana llega el episodio final la serie de The Big Bang Theory, y para eso Warner Channel prepara una maratón con la última temporada de esta serie creada por Chuck Lorre, responsable de comedias como Two and a half man, Mom y El método Kominsky. La maratón comienza a las 12.00, hasta las 21.00, cuando se emita el último capítulo de la serie.

Han sido 279 episodios los que han protagonizado Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg y Kunal Nayyar, que con las temporadas fue sumando al elenco estable a Mayim Bialik y Melissa Rauch.

Nadie que haya visto la serie puede escapar de esa extraña fuerza gravitatoria que emite Sheldon Cooper (Parsons). Un personaje tan adorable como caprichoso y egocéntrico, y que ha cambiado mucho en estos años. Se casó con Amy Farrah Fowler (Bialik), también se mudó, y en el último episodio está esperando la llamada del Comité del Premio Nobel, el arco argumental de esta última temporada. Lo que no ha cambiado es su lugar en el sillón, su frase de cabecera (¡Bazinga!), ni los tres golpes que le da a la puerta antes de llamar a algún vecino.

Tráiler de la temporada 12 de "The Big Bang Theory"

También sus amigos han cambiado en estas temporadas. Leonard (Galecki) se casó con Penny (Cuoco), y traen novedades en este último episodio. Y mientras Howard (Helberg) y Bernadette (Rauch) han agrandado su familia, ella se ha convertido en una exitosa mujer de negocios.

Distinta es la suerte de Raj (Nayyar), cuya timidez le sigue jugando malas pasadas, y no ha encontrado a la chica perfecta. Aunque esa suerte puede cambiar en este episodio final.

Con los años que la serie lleva al aire, los espectadores hemos aprendido sobre comida china y tailandesa que estos científicos piden para comer, cómics, películas de superhéroes, así como datos sobre ciencia que la serie se ha encargado de divulgar en cada episodio. Y todos los datos son verdaderos, ya que el equipo de guionistas cuenta con la ayuda del asesor científico David Saltzberg, responsable de esparcir la variedad de conocimientos que esta serie divulga en cada episodio. El gato de Schrödinger, la ecuación de Drake, la teoría de las cuerdas, o la obsesión de esta última temporada para Cooper: la súperasimetría, han sido explicados de manera sencilla para los simples mortales.

Mañana se despide esta serie que también ha contado con participaciones de los más destacados científicos de la actualidad. Porque si algo tiene The Big Bang Theory, es que la física se la toman muy en serio. Y nombres como Stephen Hawkins, Bill Nye, George F. Smoot o Neil deGrasse Tyson han pasado por ahí. También los protagonistas de series de ciencia ficción como Star Trek (Leonard Nimoy, George Takei, Brent Spiner o Wil Wheaton), hasta celebridades asociadas a los superhéroes y películas de ciencia ficción como Stan Lee, Carrie Fisher o James Earl Jones y hasta el astronauta Buzz Aldrin han tenido participaciones en esta serie de comedia.

Aparición de Stephen Hawking en "The Big bang Theory"

A lo largo de estos años, The Big Bang Theory también ha sido la comedia más vista en horario estelar en Estados Unidos y una de las que tienen más descargas ilegales. Su último episodio superó los 20 millones de espectadores que siguieron en vivo el final. También ha sido una producción que ha generado un estimado de mil millones de dólares en ganancias, y se ha llevado 10 premios Emmy, de los cuales cuatro fueron para Jim Parsons como mejor actor de comedia. También generó una serie derivada, Young Sheldon, que se centra en la infancia de Sheldon Cooper y ya tiene una tercera temporada confirmada.

Tanto premio y reconocimiento también llegó de la mano de un gran sueldo para sus protagonistas, quienes encabezan la lista de los mejor pagos de la televisión. El tercer puesto es compartido por Helberg y Nayyar, quienes cobraron 23,5 millones de dólares por la temporada, superados por Galecki con 25 millones, y en el primer lugar se encuentra Parsons, quien con sus 26,5 millones de dólares por temporada, es el actor mejor pago de la televisión.

Jim Parsons se convirtió, gracias a esta serie, en el actor mejor pago de la televisión. Foto: Difusión

Y con algunas dudas por resolverse (¿alguna vez se arreglará el ascensor? o ¿se conocerá el segundo nombre de Penny?), mañana se despide esta serie, la más longeva de la historia de la televisión para una producción multicámaras.

En un año de despedidas para muchas series importantes, Game of Thrones y Veep ya saludaron por última vez a su audiencia, mañana es el turno de estos simpáticos científicos que, a lo largo de estas 12 temporadas hicieron algo que parecía imposible de lograr, que millones de espectadores nos divirtamos con algo tan impensado y complejo como la física cuántica.