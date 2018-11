Ser adulto mayor con buen humor y mucha humanidad

Chuck Lorre es probablemente uno de los mejores showrunners de la televisión moderna. Sus producciones, siempre divertidas acaparan buena parte de la grilla de los canales de Estados Unidos con títulos como The Big Bang Theory, The Young Sheldon, Mom y la ya finiquitada Two And a Half Men. El año pasado probó suerte con el streaming con su primera serie para Netflix: Disjointed. Allí, Kathy Bates era una mujer que abría una tienda de venta de marihuana en California y eran sus clientes quienes aportaban la dosis de humor.

La semana pasada se estrenó su nueva producción donde vuelve a contar con actores de peso en su elenco. Ahora son Michael Douglas y Alan Arkin los protagonistas de esta serie que se titula: El Método Kominsky.

Aquí no hay jóvenes científicos despreocupados, solteros empedernidos ni madres solteras a borde del ataque de nervios. Lo que sí hay es mucha más humanidad que en ninguna de las creaciones anteriores de Lorre quien se ha enfocado en el pasado más en los chistes que en las historias que hay detrás de esos personajes.

En El Método Kominsky, Douglas interpreta a Sandy Kominsky, un actor y entrenador de interpretación que lleva un estudio de actuación donde tiene que lidiar con alumnos con poco talento (aunque alguna sorpresa se lleva) mientras intenta reflotar una carrera que ya se escribe en pasado.

Junto a Sandy está su fiel amigo y representante Norman (Arkin), quien se encuentra batallando sus propias batallas con la enfermedad terminal de su esposa.

Entre Sandy y Norman se crea un equilibrio entre sentimental y escatológico, donde la pena, el dolor son tratados con un guion ingenioso y lleno de referencias al cine de antes y al de ahora.

Sandy, quien comienza una relación con una de sus estudiantes, Lisa (Nancy Travis) y Norman también tienen que enfrentar, cada cual como puede, con lo único innegable que hay en la vida: la muerte. Ellos son conscientes que cada día podía ser el último, aunque Sandy en especial, se niegue a reconocerlo y menos a asumirlo.

Y la serie logra ser franca sobre estos temas, que bien podrían ser el centro de un drama, sin regocijarse del dolor o el miedo a lo inevitable. Y lo cierto es que algunas de las historias que se cuentan son intensas. Aunque también hay espacio para situaciones más livianas.

Y es en ese balance entre situaciones dramáticas donde surgen algunos de los chistes mejor logrados. Como cuando Norman conoce a Lisa que se desarrolla en el hospital después de una intensa escena dramática. Norman, quien se encuentra asimilando un gran dolor se encuentra con la elegante novia de su amigo y le dice: “Puedes encontrar a alguien mejor que él”. Y ese chiste, como los que los precedieron y vienen a continuación llegan en el momento exacto.

Un imponente elenco, donde hay muchos actores invitados como Danny de Vito, un ingenioso guion y un creador de series importante hacen de El método Kaminsky una de esas series que vale la pena ver. Y sus ocho episodios de 20 minutos pasan volando.