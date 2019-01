Así será el futuro de “The Big Bang Theory”, un negocio millonario

Tras 12 temporadas al aire, The Big Bang Theory emitirá su final este año. Sin embargo, eso no significaría el desenlace definitivo de la historia, ni que la gallina de los huevos de oro deje de poner. Según informó el diario londinense Metro, uno de los de mayor tiraje del país, algunos de los actores de la exitosa serie seguirán cobrando cifras millonarias, dado que tienen acciones en la producción.



Jim Parsons, Johnny Galecki y Kaley Cuoco podrán obtener hasta 10 millones de dólares al año, ya que poseen acciones de la serie correspondientes al uno por ciento cada uno.

La serie, que emitió su primer capítulo el 24 de septiembre de 2007, seguirá brindando ingresos por regalías, gracias a las retransmisiones de capítulos ya emitidos, que serán repuestos varias veces al día, a lo largo de semanas.

Con el inminente final, muchos de sus seguidores habían especulado con que sus protagonistas, que lideran las listas de los mejores pagados de la televisión, iban camino a dejar ese sitial, pero al parecer, todavía no está dicha la última palabra, si se tienen en cuenta las reposiciones, las cuales son independientes a los derechos de emisión.

Además, la serie parece no cerrarse ahí. En la alfombra roja de los Globos de Oro 2019, celebrada la noche del domingo, Kaley Cuoco confesó en entrevista con el portal Entertainment Online, que no quiere despedirse de la serie, a la que le ha dedicado los últimos 12 años de su vida, a través de su entrañable personaje Penny.

¡No me quiero ir, no me quiero ir!”, recalcó la actriz de 33 años, y agregó “espero que hagamos un montón de tomas, porque creo que va a haber muchas lágrimas. Todo mundo está haciendo reboots y nosotros podríamos hacerlos, también”.

Ahora, con estas breves declaraciones, Cuoco deslizó la posibilidad de crear una historia en torno a su personaje en The Big Bang Theory, hecho que ya había mencionado en otras ocasiones.

Por el momento, lo único seguro es el spin off oficial de "The Big Bang Theory", titulado "Young Sheldon", al aire y que narra la infancia del científico Sheldon Cooper y su vida en el campo con su familia.

The Big Bang Theory trasmitió su primer capítulo el 24 de septiembre de 2007 por la cadena televisiva CBS (en América Latina se ve por Warner Channel) y, al terminar su última temporada, tendrá un total de 279 capítulos, lo que la convertirá en la serie de comedia con público en directo más longeva de la historia.