El Lollapalooza Argentina anunció su programación para cada día

A un par de semanas de darse a conocer la grilla del Lollapalooza Argentina, el festival dio a conocer hoy el detalle para cada día. Así, se supo que Twenty One Pilots será el número más importante del viernes 29; Arctic Monkeys encabezará el sábado 30; y el rapero Kendrick Lamar pondrá el broche de oro el domingo 31.

Esta nueva información también permite ver que Jorge Drexler actuará el primer día, y que en el afiche, su nombre figura en la segunda línea. La otra uruguaya de la programación, Alfonsina, tocará el sábado.

Con estas novedades, el festival lanzó la venta de entradas para cada día. En Uruguay, los tickets se venden en Red UTS: los individuales (es decir, para una sola fecha) cuestan 90 dólares, y los abonos cuestan U$S 235.

Acá, la programación día por día:

Viernes 29



Twenty One Pilots, Post Malone y Steve Aoki son los headliners. Ese día también tocarán Interpol, el uruguayo Jorge Drexler, Years & Years, Bring Me The Horizon, la española Rosalía, Zhu, Portugal. The Man, Rüfüs du Sol, RL Grime, Khea, Valentino Khan, Kamasi Washington, Alex Anwandter, Wos, Escalandrum, Seven Kayne, Parcels, Bhavi, The Fever 333, Hippie Sabotage, Jetlag, Dakillah, Omar Varela & Mykka, Conociendo Rusia, La Grande, Julio Victoria, Telescopios y 1915.

Sábado 30



Encabezarán los Arctic Monkeys, Sam Smith y Tiësto. Además tocan The 1975, Fito Páez, Macklemore, Foals, St. Vincent, Juana Molina, Kshmr, Don Diablo, Troye Sivan, Los Hermanos, C. Tangana, Perotá Chingó, Jain, GTA, Loud Luxury, Perras on the Beach, Lelé, Dano, Sita Abellán, Catnapp, Ca7riel, Coral Casino, Candelaria Zamar, la uruguaya Alfonsina, Yataians y Batalla de los Gallos.

Domingo 31



Los nombres principales serán los de Kendrick Lamar y Lenny Kravitz. Además estarán Dimitri Vegas & Like Mike, Paulo Londra (quien se sumó después de anunciado el line up), Caetano Veloso con sus hijos Moreno, Zeca y Tom; Odesza, Greta Van Fleet, Vicentico, La Mona Jiménez, Snow Patrol, Lali, Cazzu, Jorja Smith, Fisher, Kungs, Clairo, Lany, C.R.O, Neo Pistea, Bad Gyal, Gryffin, Ama Lou, Bambi, Salvapantallas, Lucho SSJ, Metro Live, Barbi Recanati, Mexican Jihad y Tayhana, Tomi Morano, Gativideo, Naomi Preizler y Agrupación Capitán.