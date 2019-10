La lluvia lo demoró pero el fin de semana, el público llenó la Feria Internacional del Libro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La 42ª Feria del Libro, que va hasta el domingo en el atrio de la Intendencia de Montevideo, tuvo un fin de semana de capacidad colmada, de acuerdo a fuentes de la Cámara Uruguaya del Libro. La agenda de presentaciones fue seguida por mucho público que integró la feria a los paseos del Día del Patrimonio.

Las mismas fuentes confiaron que la primera semana (la feria se inauguró el lunes 30) la concurrencia no fue la que se esperaba pero fue una semana lluviosa y eso puede haber espantado al público.

“Estuvo buenísimo desde el viernes: sábado y domingo estuvo repleta”, le dijo a El País, Alvaro Risso, presidente de la Cámara Uruguaya del LIbro. “Los primeros días estuvo lento pero el tiempo jugó su partido. Desde que salió el sol, el público repletó las actividades”.

Entre las actividades del fin de semana estuvo, el sábado, la entrega de los premios Bartolomé Hidalgo, que reconocen lo mejor de la literatura nacional édita del año. El domingo, entre otras actividades se presentaron libros de Alejandro Corchs y Mauricio Rosencof, una investigación sobre Marosa Di Giorgio y un libro sobre José Gurvich.

“Las ventas han sido menores que el año pasado”, le dijo a El País, el vocero de una editorial multinacional que prefirió no ser mencionado.

No todos opinan igual. “Se está vendiendo bien, mejor que el año pasado que no fue muy bueno”, dijo Martín Fernández, director de las editorial Estuario y HUM, quien también señaló el mal tiempo como una causa de la lenta llegada del público. “La feria es un paseo y si llueve la gente no pasea”.

dato Actividades para hoy en la Feria del Libro Además de ofertas y lanzamientos, las editoriales también utilizan la feria para presentar libros y traer autores extranjeros. Hoy, por ejemplo, a las 20.00 en el Salón Rojo, Gonzalo Delgado charla con el argentino Eduardo Sacheri que viene a presentar su nueva novela, Lo mucho que te amé. A las 19.00, Valentín Trujillo presenta, también en el Salón Rojo, Revolución en sepia. A las 20.00, en la Sala Ernesto de los Campos habrá una charla con el colombiano Celso Román.



Los libros más vendidos de sus editoriales, dice Fernández, son las novelas La mediana edad de Pablo Cascuberta y El fondo del quilombo de Martín Bentancor y dos libros de su colección Discos, Oktubre de Carolina Bello y el recién editado, Amanecer Búho de Diego Rocha.

Esta edición de la feria ha tenido un cambio con respecto a las otras con la creación del Espacio Marosa en el piso uno y medio de la intendencia. Curado por Gabriel Peveroni, el espacio recibe a las editoriales independientes que, por lo visto, son muchas y muy activas.

“Allí se realizan actividades que antes no se veían en la feria”, dijo Fernández. Allí hay vitrinas con materiales vinculados a Mario Levrero, Marosa di Giorgio y Mario Benedetti con objetos personales, manuscritos, cartas, fotografías y ediciones raras. También hay una exposición dedicada a Ediciones de Uno y otra centrada en el “libro político”, con curaduría de Gerardo Caetano y Gabriel Quirici.

Entre las actividades que se vienen, el sábado a las 18.00, en el Salón Azul se hará la ceremonia de entrega del Premio Juan Carlos Onetti destinado a producciones inéditas de los géneros Narrativa, Narrativa infantil y juvenil, Poesía y Dramaturgia.

La feria está abierta de lunes a sábado de 10.00 a 22 horas y domingo de 14 a 22 horas hasta el próximo domingo.