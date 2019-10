Crítica "Maléfica: dueña del mal": nuevos aires para una conocida villana de Disney

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No era una tarea sencilla continuar una historia que se resolvía en una sola entrega y mostraba el lado no tan malvado de la gran villana de Disney. Maléfica: dueña del mal consigue superar a su primer película gracias a una buena historia, un genial diseño de producción y sus dos protagonistas de peso como lo son Angelina Jolie y Michelle Pfeiffer.

El noruego Joachim Rønning (encargado junto a Espen Sandberg de la última entrega de Piratas del caribe), toma las riendas que dejó Robert Stromberg y le da una vuelta de tuerca a la temible Maléfica, mostrando los orígenes de su raza, así como otros detalles que no vale adelantar.

Igualmente es una historia infantil donde los malos son un tanto predecibles y la resolución final es algo simple y edulcorada.

Imagen de la película "Maléfica: dueña del mal". Foto: Difusión

Cinco años después de la primera entrega, Maléfica (Jolie) sigue siendo señalada como la mala de la película, y no una víctima del Rey Estéfan. Pese a eso, ahora tiene una relación maternal con Aurora (Elle Fanning) quien está por casarse con el Príncipe Felipe. Los padres del chico son agua y aceite. El Rey John es el típico monarca de Disney y busca la paz con el Páramo, ese lugar en el que habitan hadas y criaturas mágicas; bastante distintos son los planes de Ingrith, quien se viste como la gran Cersei Lannister de Game of Thrones, es alérgica a las flores y parece que a todo lo que no sea humano.

Ficha Maléfica: dueña del mal [****] Director Joachim Rønning Guion Micah Fitzerman-Blue, Noah Harpster y Linda Woolverton Con Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer y Chiwetel Ejiofor. Estados Unidos, 2019.

Título original: Maleficent: Mistress of Evil.

Diseño de producción: Patrick Tatopoulos.

Duración: 118 minutos.

Y cuando la pareja de príncipes decide anunciar su matrimonio, comienzan los roces entre humanos y hadas. Hay una intriga, alguna maldición echada y varias mentiras que comienzan a aflorar, mientras Maléfica realiza un viaje de autoconocimiento sobre ella y sus iguales.

Michelle Pfeiffer se suma al elenco en "Maléfica: dueña del mal". Foto: Difusión

Un cuidado diseño de producción (el mundo de las hadas oscuras es maravilloso), buenos efectos visuales y este personaje central que ha demostrado ser más héroe que villano, son los puntos más fuertes de esta aventura para toda la familia.