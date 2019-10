Angelina Jolie: cómo ser diva, bruja, activista y madre sin dejar de ser ella misma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A Angelina Jolie no le gustan las despedidas. Mucho menos le gustó tener que enviar a la universidad a su hijo mayor hace unos meses. Maddox, el pequeño al que solía llamar “Madness” (locura), ya tiene 18 años y se fue a estudiar a la Universidad de Yonsei en Incheon, Corea del Sur, muy lejos de su casa en California.

“Si te soy sincera, creí que los últimos días que pasé con él era yo quien lo estaba preparando para que se fuera”, dijo Jolie. “¿Tenía los zapatos adecuados? ¿Anteojos nuevos? ¿Qué le faltaba? Como madre te esfuerzas para que esté listo y, de pronto, ya estás en el aeropuerto”.

Meses más tarde Jolie aún se veía triste por ese momento, con su vaporoso vestido sin mangas blanco una mañana cálida en Beverly Hills.

“Era hora de despedirnos, y Maddox se quedó sentado junto a mí otro rato. Pensé que quería pasar más tiempo conmigo. Qué tierno”, relató Jolie. “Pero después me di cuenta de lo que en realidad estaba pasando. Mi hijo volteó a verme y me dijo: ‘Mamá, ¿estás bien?’”.

“Me di cuenta de que me había dedicado toda la semana solo a mí”, dijo. “Cuando Maddox me dio un abrazo enorme en el aeropuerto, supe que estaría bien. También supe que era el tipo de hombre que sabía lo que yo necesitaba, y me lo había dado de una manera muy amorosa”.

¿Y ahora?

“Estoy bien”, respondió. “Pero ese día sí lloré”.

La vida de la actriz, cineasta y filántropa de 44 años ha cambiado mucho en los últimos años. Terminó su matrimonio con Brad Pitt, un suceso que llegó a los encabezados de los tabloides, al igual que la batalla por la custodia de sus hijos menores de edad.

Por eso no es de sorprender que Jolie se haya refugiado en el trabajo, con proyectos como Maléfica: Dueña del mal, que se estrena este jueves. Volverá a interpretar el papel de la bruja vengativa que vimos en la película original, Maléfica (2014), el más grande éxito en su carrera de décadas.

“Es atrevida, directa y un poco exagerada”, dijo Jolie sonriendo. “He pasado por muchas situaciones en mi vida… Por eso me dio tanto gusto sentirme fuerte de nuevo y divertirme con este papel. La adoro. Es una mujer fuerte. Me enorgullece mucho que me relacionen con ella”.

Dueña del mal no fue una película muy fácil de hacer. Maléfica se transforma en un ave gigante, por lo que tuvo que ponerse trajes llenos de garras, picos y plumas. “Me piqué muchas veces cuando los huesos del disfraz de ave se alzaban”, confesó. “Fue difícil, pero en estos papeles todos te apoyan mucho. Hay muchas personas que hacen su magia trabajando con el vestuario y los efectos especiales”..

Los días más difíciles fueron en los que debía volar.

“Tenía que verme fuerte en la tierra y después elevarme en el aire sin esfuerzo. Para lograrlo usamos unos aros”, explicó Jolie. “Debía tener cuidado de que mis cuernos no chocaran con los de otras criaturas. Estás a 20 metros de altura, realizando una coreografía de ballet en al aire y tratando de no enredarte con ningún otro actor. Pero todo fue muy divertido”.

La voz que le dio a Maléfica ha sido comparada con la de Bette Davis. “Claro que admiro a las leyendas del cine”, dijo Jolie. “Es obvio que los creadores de Maléfica se inspiraron en esas mujeres, así que agradezco que me comparen con actrices como Bette”.

Desde el inicio, muchos decían que Jolie era la única opción para interpretar a Maléfica.

“Como actriz, lo extraño es que siempre estás tratando de averiguar quién eres”, opinó. “Hace unos años me llamaron y alguien dijo: ‘Eres la única que podría interpretar a Maléfica. Es evidente’”.

“No estoy muy segura de lo que debería pensar al respecto, pero me encanta’”, dijo Jolie, que es hija de los actores Jon Voight y Marcheline Bertrand. “Decidí hacer todo mío el personaje”.

Así. no es sorprendente que se haya sentido atraída por Lara Croft, Maléfica y ahora por las historietas de Marvel (estará en The Eternals). Jolie siempre ha sido audaz, franca e intensa. Además, ahora que se acerca a la mediana edad, no piensa disculparse por nada.

“Sé fiel a ti mismo”, agregó. “A mis hijos les digo: ‘Sin importar cómo los vea la gente ni cómo les digan que deben ser, no los escuchen, pues se sentirán asfixiados’. Les aconsejo que sigan su naturaleza, sea lo que sea, y les recuerdo que encontrarán su lugar, que hallarán aceptación”.

“Les repito que no estamos aquí solo para existir. Debemos saber qué valores defenderemos, por qué causas lucharemos y hasta por qué daríamos la vida”, concluyó Jolie. “Creo que, si vivimos de esa manera, podremos aceptar el dolor y los sacrificios que se nos presenten. Y tendremos un propósito”.