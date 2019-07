Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Kristen Stewart y Penélope Cruz, por el León de Oro en Venecia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No será una tarea sencilla la de Lucrecia Martel, presidenta del Jurado en la próxima edición del Festival de Cine de Venecia. El festival de cine más antiguo del mundo que va por su edición número 71, dio a conocer su variada selección, y son 21 películas en la carrera por el León de Oro, que incluye varias caras conocidas de la Mostra y algunas sorpresas.

Como siempre, además de las películas de la Selección Oficial, este festival se guarda títulos de peso para el inicio y el cierre. Este año, la apertura será con el drama The Thuth del japonés Hirozaku Kore-Eda; mientras la clausura estará a cargo de Mick Jagger, uno de los protagonistas de la película de Giuseppe Capotondi, The Burnt Orange Heresy, que también protagonizan Elizabeth Debiki y Claes Bang y es sobre el arte moderno.

Brad Pitt en la película "Ad Astra" de James Gray, parte de la selección de Venecia. Foto: Difusión

Entre los títulos que compiten por el preciado León de Oro figuran Ad Astra, la nueva película de James Gray que tiene a Brad Pitt y Tommy Lee Jones como protagonistas de un drama futurista. También se coló Joker, que se centra en los orígenes del enemigo más conocido de Batman, que en esta versión de Todd Phillips tiene el rostro de Joaquin Phoenix.

Meryl Streep, la gran dama del cine, regresa a Venecia. Foto: Archivo

Y mientras el Festival de Cannes le ha declarado la guerra a los servicios de streaming, Netflix tiene dos películas en la competencia. Se trata de lo nuevo de Steven Soderbergh que se titula The Laundromat y es sobre el conocido caso de los Panamá Papers, con Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas en su reparto; y una historia centrada en el desarrollo de un divorcio que se extiende de Nueva York a California, que se llama Marriage Story y tiene a Scarlett Johansson y Adam Driver en el elenco dirigido por Noah Baumbach. Además, Netflix tiene el film The King que dirige David Michôd, protagonizan Timothée Chalamet y Robert Pattinson, pero se estrena fuera de competencia.

Scarlett Johansson y Adam Driver en la película "Marriage Story". Foto: Difusión

Más allá de la inclusión de Netflix a la carrera, se generó polémica por la poca presencia femenina —hay solo dos directoras en la competencia oficial— y por la incorporación de la nueva película de Roman Polanski, J'accuse, en esa misma carrera.

Otros títulos interesantes que tiene esta selección oficial son The Perfect Candidate de Haifaa Al-Mansour (es una de las dos mujeres cineastas en competencia, la otra es Shannon Murphy por Babyteeth); Wasp Network de Olivier Assayas, un thriller que protagonizan Penélope Cruz y Edgar Ramírez; y Ema, lo nuevo del premiado director chileno Pablo Larrain, que protagonizan Gael García Bernal y Mariana Di Girolamo.

Las 21 películas que van por el León de Oro en Venecia

The Truth de Hirokazu Kore-eda.

The Perfect Candidate de Haifaa Al Mansour

About Endlessness de Roy Andersson

Wasp Network de Olivier Assayas

Marriage Story de Noah Baumbach

Guest Of Honor de Atom Egoyan

Ad Astra de James Gray

A Herdade de Tiago Guedes

Gloria Mundi de Robert Guediguian

Waiting For The Barbarians de Ciro Guerra

Ema de Pablo Larrain

Saturday Fiction de Lou Ye

Martin Eden de Pietro Marcello

La Mafia Non E Piu Quella Di Una Volta de Franco Maresco

The Painted Bird de Vaclav Marhoul

The Mayor Of Rione Sanita de Mario Martone

Babyteeth de Shannon Murphy

Joker de Todd Phillips

J’Accuse de Roman Polanski

The Laundromat de Steven Soderbergh

No. 7 Cherry Lane de Yonfan