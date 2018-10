Los "Panamá Papers" llegarán a Netflix de la mano de Steven Soderbergh, con gran elenco

El premiado realizador Steven Soderbergh se encargará de dirigir The Laundromat, película centrada en el escándalo de los papeles de Panamá.

Producida por Netflix, esta película contará con un elenco de lujo que encabezan Antonio Banderas, Meryl Streep, Gary Oldman y David Schwimmer, adelantó el portal Deadline.

Por el momento, solo se sabe qué Schwimmer interpretará a Matthew Quirk, abogado que defiende a una compañía de seguros de una empresa de navegación (una fachada para lavar dinero), que será por donde comience el rastreo de otras compañías sospechosas de ese delito.

Para esta película, Soderbergh contará con su colaborador habitual, el guionista Scott Z. Burns, quien ha trabajado en las últimas películas del director ganador del Oscar por Traffic, en 2001. Escribió el guion de las películas El desinformante (2009), Contagio (2011) y Efectos colaterales (2013). Y en esta oportunidad, Burns basará su guión en el libro de Jake Bernstein, Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite.

Con The Laundromat, el servicio de streaming suma un nuevo director para su catálogo que ya incluye a Paul Greengrass, que dirigió 22 July (se estrenó y está muy buena), y tres esperados próximos estrenos: el de los hermanos Coen que dirigen The Ballad Of Buster Scruggs, que se estrenará el mes próximo; la alabada Roma, de Alfonso Cuarón, candidata por México a mejor película extranjera; y The Irishman, que significará la reunión del director Martin Scorsese con dos de sus colaboradores más recordados, Robert de Niro y Joe Pesci.