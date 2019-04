Joaquin Phoenix como el Guasón, un nuevo paso en la carrera de un gran actor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como todo, tarde o temprano, siempre llega, ayer se pudo ver, en cierto esplendor a Joaquin Phoenix como el Guasón, en el primer tráiler de la película homónima que dirige Todd Phillips. Lo habían mostrado el martes en Las Vegas en la Cinemacon, uno de los eventos más importantes de la industria del cine, y ayer se estrenó para el resto de los mortales en YouTube. Al ratito era uno de los temas más conversados en las redes sociales.

Había expectativa por este desembarco de Phoenix en el universo de los superhéroes (en su caso de los supervillanos). El actor se ha mantenido al margen de esa clase de eventos cinematográficos, y se ha vinculado a proyectos personales de directores importantes: hizo películas con Paul Thomas Anderson, Lynne Ramsay, James Gray, Spike Jonze, Gus Van Sant, Todd Haynes y Woody Allen. Incluso las películas más “industriales” de su filmografía (Gladiador, Johnny & June: pasión y locura) eran proyectos importantes que, encima le dieron dos de sus tres nominaciones al Oscar; la otra fue por The Master.

Vea el tráiler de "Guasón"

Esas exigencias lo han convertido en uno de los actores más talentosos de una promoción ilustre que incluye a Leonardo DiCaprio, Matt Damon y Ethan Hawke. Ellos, como Phoenix, empezaron en el negocio siendo niños y han ido construyendo una personalidad y una imagen pública a su aire. Phoenix comenzó siendo el hermano menor del fallecido River Phoenix, aquel actor galán y sensible de la década de 1980, para terminar construyendo una carrera elogiadísima.

Por lo visto en el tráiler el acercamiento de Phoenix al Guasón está más cerca del Travis Brickle de Robert De Niro en Taxi Driver que de como se lo ha vestido recientemente. No parece haber rastros de la ironía desfachatada del que compuso Jack Nicholson en la década de 1980; del sarcasmo cruel del de Heath Ledger en la década pasada o de lo que haya querido hacer Jared Leto en Escuadrón Suicida.

Su Arthur Fleck, o sea el Guasón en ropa de entrecasa, también parece tener mucho —además de aquel anithéroe de De Niro—, de Joe, el personaje de Phoenix en la reciente, You Were Never Really Here de Lynne Ramsay que era, a su vez, una relectura de Taxi Driver (Scorsese iba a producir Guasón pero se retiró del proyecto).

Por ejemplo, hay una madre a la que cuida con dedicación y una sensación de quedar al margen de un mundo que, como él mismo dice, “se está poniendo cada vez más loco”. Hay un trabajo corporal importante (bien de Phoenix) mientras va construyendo un personaje que pasa de víctima de bullying a paladín de un nuevo orden. La anécdota transcurre en la Nueva York de la década de 1970, otra cita a Scorsese.

En el avance se ve a Guasón en una terapia, bañando a su madre y bailando con ella, atacado en la calle y en el subte, visitando Arkham, el clásico manicomio de la saga y bailando en unas escaleras. Es inquietante y genera cierta expectativa. Todd Phillips es un director interesante ciertamente vinculado a la mejor comedia americana de los últimos años (la saga de ¿Qué pasó ayer?, Starsky & Hutch, Todo un parto) y que aquí tiene un desafío grande que lo involucra directamente en el universo de las franquicias de acción y fantasía. Ahora parecería estar hablando de cosas más serias.

“Siempre me tomo mucho tiempo y consideración cuando tomo decisiones y en qué voy a trabajar”, dijo el año pasado Phoenix en su única declaración a la fecha sobre interpretar a Guasón. “Creo que Todd (Phillips) es impresionante y parece tener un conocimiento interesante de este mundo y de lo que está intentando decir. Así que hay algo muy atractivo en eso y en trabajar con él en este proyecto en particular”.

Escuche "Smile", la canción del tráiler de Guasón"

El tráiler está adornado con la canción “Smile” en versión de Jimmy Durante. La melodía fue compuesta por Charles Chaplin (quien también aparece citado en el tráiler) para Tiempos modernos. En 1954 John Turner y Geoffrey Parsons le agregaron la letra y ese año la estrenó Nat King Cole. La versión que se escucha en el avance es de Jimmy Durante. Su mensaje optimista (“sonríe y quizás mañana, verás aparecer el sol”) se contrapone con el mundo decadente que da ambiente a la historia.

Un mundo tan perdido como para que Joaquin Phoenix, ese gran actor americano, tome cartas en el asunto.