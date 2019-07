Brad Pitt se va al espacio en el adelanto del drama de ciencia ficción "Ad Astra"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Ruth Negga y Liv Tyler son los protagonistas de Ad Astra, la nueva película de James Gray (Z, la ciudad perdida) que se estrena en Estados Unidos el próximo setiembre. El adelanto que se conoció hoy comienza con Roy McBride (Brad Pitt), quien tiene la misión de encontrar a su padre desaparecido (interpretado por Tommy Lee Jones). "Papá, me gustaría verte de nuevo", le dice Roy a un micrófono.

"Me inculcaste una fuerte ética de trabajo. Deberías saber que he elegido una carrera que aprobarías", dice en voz en off mientras se lo ve trabajando en el espacio como astronauta. "He dedicado mi vida a la exploración del espacio. Te lo agradezco". Más tarde, se le dice a Roy que su padre puede estar involucrado con el cambio de comportamiento de la población humana.

Brad Pitt en la película Ad Astra de James Gray. Foto: Difusión

La película, cuyo título significa en latín "hacia las estrellas", se centra en este astronauta que perdió a su padre, quien se fue en una misión sin retorno para encontrar signos de vida en el espacio. Y 20 años después de su desaparición, Roy McBride deberá emprender su propio viaje por el espacio para intentar resolver los misterios del proyecto que le quitó a su padre y que puso en peligro a nuestro mundo.

El director Gray comparó la trama de la película con la novela corta El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Ese libro, publicado en 1899 y llevado al cine de la mano de Francis Ford Coppola en Apocalípsis Now, cuenta el viaje a través del río Congo de Marlow, un hombre en busca del jefe de una explotación de marfil llamado Kurtz (que en el cine interpretó Marlon Brando) que se ha entregado al placer de las más terribles atrocidades.

Unas semanas antes del estreno de este drama de ciencia ficción, se podrá ver a Brad Pitt en Había una vez... en Hollywood, que dirige Quentin Tarantino y se ambienta en los años sesenta. En esta película, sobre el mundo de Hollywood y Charles Manson, comparte elenco con Leonardo DiCaprio, Margot Robbie y se estrena el próximo 15 de agosto en Uruguay.