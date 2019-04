Sophie Turner y Maisie Williams, las hermanas Stark hablan del final de la premiada serie "Game of Thrones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras el público espera con ansias la octava temporada de Game of Thrones, dos de sus protagonistas, Sophie Turner y Maisie Williams cuentan cómo fueron los últimos días de rodaje, el secretismo que envuelve estos capítulos decisivos y las amistades que ganaron en estos años.

La séptima temporada de Game of Thrones significó el reencuentro de las hermanas Stark: Sansa (Sophie Turner) y Arya (Maisie Williams). Si bien comienzan en la historia como dos personajes opuestos por su manera de ver la vida más allá de la seguridad de su hogar, la historia de George R. R. Martin las llevó a superar distintos retos personales, que las hicieron más fuertes y decididas.

El arco argumental de Sansa ha sido el de la joven inocente que es víctima de las maquinaciones de los poderosos, siendo un personaje muy sufrido. Primero fue gracias al sádico Jeoffrey Baratheon (Jack Gleeson) y más tarde con el sanguinario Ramsay Bolton (Iwan Rheon). Aunque esas experiencias la hicieron más fuerte y segura de sus convicciones.

La historia de Arya, por otro lado, ha sido más de crecimiento personal para alcanzar una meta: cobrar venganza por su familia asesinada. Así, la joven todavía carga con su lista negra, a la que le ha tachado varios nombres ya. Al inicio de la séptima temporada la víctima fue Walder Frey (David Bradley), responsable de la inolvidable Boda Roja; y el último episodio de esa temporada terminó con la muerte de Petyr Baelish (Aidan Gillen), un personaje siniestro que buscaba separar a las hermanas Stark para quedarse con el poder, y termina muerto en una escena donde, hasta el último momento pensó que se saldría con la suya.

Tráiler de la octava temporada de "Game of Thrones"

En declaraciones cedidas en exclusiva a El País por HBO, Sophie Turner y Maisie Williams cuentan cómo ha sido desprenderse de estos personajes que el próximo domingo 14 de abril estrena los episodios de la octava y última temporada de esta serie, la más premiada de la historia de la televisión en los Emmy.

Williams y Turner se han convertido en más que colegas de trabajo, mostrando su amistad en las redes sociales cada vez que pueden. Por eso, a la hora de hacer una retrospectiva sobre estos años juntas, notan que sus personajes han cambiado mucho desde el inicio de esta serie.

“La escena que cambió la forma en que vi esta serie fue el episodio nueve de la primera temporada, cuando ocurre la muerte de Ned”, dice Turner, quien todavía recuerda como una satisfacción la escena donde ella mata a Ramsay: esa escena fue “como, “Eso es Sansa”.

Williams reconoce el peso que las mujeres han tenido en esta serie. “En estas temporadas finales, todas las mujeres han empezado a convertirse realmente en ellas mismas. Uno, eso no ha sido muy predecible. Dos, tiene mucho sentido. Cuando lees sobre la serie y conoces sus historias y cómo las personas han estado jugando el juego, las cinco mujeres de arriba realmente merecen estar allí”, dice Williams y agrega “eso era algo que habíamos esperado, pero el hecho de que la serie realmente sea así es muy poderoso, a diferencia de muchos otros programas”.

Por este motivo, hacer la primera lectura de estos últimos episodios no fue sencillo. Turner cuenta que “todos estaban allí. Fue muy emotivo. Hemos tenido lecturas antes, pero no todos se presentaron”. Williams agrega que “esta vez todos estaban allí. Productores, jefes de departamento. Estaban todos allí y fue muy emotivo” cuando Kit Harington leyó por primera vez el libreto. “Eso fue divertido. Podías escucharlo en cada escena que soltaba un jadeo”, agrega Turner.

¿Al final será Sansa Stark quien se quedará en el Trono de Hierro?. Habrá que esperar hasta el 14 de abril para conocerlo. Foto: HBO

Claro que por tratarse de una de las series más esperadas de la televisión actual, hay mucho secretísimo que mantener con respecto al guion, que les llegó a los actores con medidas de seguridad.

“Solo llegué al episodio tres y luego ya no podía verlos”, cuenta Williams, quien le pidió ayuda a su amiga para poder leer el resto del guion. “Estábamos en las vacaciones y todos los guiones se eliminaron cuando intentamos trabajar en Navidad”, dijo. Y si bien ellas suelen ser bastante buenas para mantener en secreto lo que les espera a sus personajes, “hemos publicado algunas fotos que son un poco de spoiler, pero no son cosas terribles. No es como un episodio que se está filtrando. Pero cuantas más cosas se filtran, más seguro es que nos ponemos más nerviosos”, agrega.

De allí que cualquier imagen en la que aparezcan con vestimenta de la serie es motivo para que millones de espectadores especulen. “Recuerdo que tenía un poco de trenza en mi cabello y el equipo de maquillaje y peinado me dijo, ‘No puedes irte con esa trenza. Tenemos que sacarla’, porque la gente leerá y encontrará algunos spoilers con solo una trenza. Es una locura”, agrega Turner.

Desde que comenzaron a filmar esta última temporada, Williams y Turner han tenido muchas cenas con los amigos que han hecho en esta serie. “Y cuando se estrene la temporada serán muchas más”, dice Turner, “ha sido un largo proceso para nosotras hacer Game of Thrones”, agrega. “Para mi y Sophie ha sido encantador”, dice Williams, para quienes fue su primer trabajo en televisión, y ahora solo resta permanecer en contacto con sus colegas. “Habrá que ver cómo nos mantenemos en contacto los que comenzamos juntos: Kit, Alfie, Emilia. Definitivamente nos mantendremos en contacto para siempre”, agrega Williams.

¿Será Arya Stark quien se deshaga de sus enemigos y termine en el codiciado trono?. Foto: HBO

Sobre la última escena de su personaje, Turner dice que se realizó en España, donde ella tenía que permanecer con un vestido ajustado mientras el resto del elenco tenía chalecos para el frío. Y dijo que cuando terminó de filmar la escena, “simplemente estallé en lágrimas y estuve inconsolable durante horas. Era un desastre”, señala.