George R. R. Martin dice que no leyó el guion del final de "Game of Thrones" y que pueden haber diferencias entre el libro y la serie

Durante las primeras temporadas de la serie de HBO Game of Thrones, los lectores de las novelas de George R. R. Martin sabían qué iba a pasarle a los personajes, ya que la serie se basa en la saga literaria que Martin comenzó a escribir en 1993 y se publicó en 1996. En paralelo, muchos de esos fanáticos de la historia preferían ver la serie una vez que estuviera completa, ya que entre la novela y la serie hay algunas diferencias.

Pero cuando las novelas dejaron de publicarse —la última es de 2011— y la serie continuó, comenzaron a crecer las dudas sobre el final que podría tomar esta titánica obra literaria y su adaptación a la pantalla.

Y el próximo 14 de abril, cuando se estrene la última temporada de Game of Thrones, se conocerá el destino de los personajes que por tantos años, y después de tantos premios, han conquistado a millones de espectadores. Los espectadores conocerán antes que los lectores quién se quedará en el Trono de Hierro, al menos en una versión de la historia.

De acuerdo a una entrevista con Entertainment Weekly, Martin dijo tener "sentimientos encontrados sobre eso".

También reveló que decidió quedar en el asiento trasero de esta última temporada, para centrarse en terminar las novelas que, desde hace tanto tiempo, sus lectores le recriminan.

La idea siempre fue que Martin publicaría las novelas a medida que avanzaba la serie, intentando mantener las páginas escritas por delante de las escenas filmadas. Pero cuando la serie se puso al día con la historia, el autor tuvo que darle a David Benioff y D.B. Weiss (los creadores de la ficción de HBO) un bosquejo para saber hacia dónde se dirigían las novelas, para que pudieran seguir adelante.

Ahora, con la serie de HBO terminando (y una precuela esperando luz verde), Martin está 100 % dedicado a terminar sus textos.

Tráiler de la octava temporada de "Game of Thrones"

"Ha sido un viaje increíble", dijo el autor. "Y casi todo ha sido genial. Obviamente, me hubiera gustado haber terminado estos libros antes para que el programa no se me hubiera adelantado. No había anticipado eso".

Uno de los cambios que Martin ha hecho para esta temporada de Game of Thrones fue evitar leer los guiones, lo que fue nuevo para él, ya que en las temporadas anteriores, el autor escribió, al menos, un episodio.

"No he leído los guiones [de la temporada final] y no he podido visitar el set porque he estado trabajando en Winds", dijo Martin. “Conozco algunas de las cosas. Pero hay una gran cantidad de arcos de personajes menores que se crearán por su cuenta. Y, por supuesto, se me adelantaron hace varios años. Puede haber importantes discrepancias”, señaló el autor.

Esa última frase es la clave para los fanáticos de las novelas, ya que Martin solo entregó un resumen de los finales de los libros, y por eso hay muchas historias que podrían terminar de otra manera respecto a lo que él tiene en mente. De hecho, las diferencias están casi garantizadas, ya que ya hay muchos cambios que la adaptación de televisión le ha hecho a la novela.

"Es el final para mucha gente", dijo Martin. "No es el final para mí. Todavía estoy profundamente [metido] en ello. Será mejor que viva mucho tiempo, porque me queda mucho trabajo por hacer", finalizó el escritor.