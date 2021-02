La confesión de Coti Sorokin sobre Cande Tinelli: le escribió "un montón" de canciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cantante y compositor argentino Coti Sorokin pasó esta semana por el programa Los Mammones que conduce Jey Mammon en América TV (aquí se ve por cable o en YouTube). Y se sometió a una variedad de preguntas que incluyeron cuestiones artísticas, personales y anécdotas.

Por supuesto, Mammon le preguntó sobre su relación con Candelaria Tinelli, uno de los noviazgos argentinos más comentados de los últimos meses. Quiso saber si Coti ya le había escrito alguna canción a su última conquista, a lo que él respondió: "Che, pará...", fue lo primero que dijo.

Luego sumó: "Un montón le escribí", pero cuando Mammon quiso avanzar en el tema, el cantautor no lo dejó.

Cande también apareció en el programa, para compartir una anécdota de la pareja. "No iba a hacer esto, pero lo voy a hacer por mi amigo Jey. Tengo una anécdota para contarles de la primera vez que fue a lo de Coti, que llevé una docena de medialunas. El freeza todo. Y, hoy en día, sigue teniendo dos medialunas ahí. Me debe odiar pero es como que vos te relajás y te congela, ¿entendés? Muy loco. Hace cuatro meses o cinco que lo conozco y sigue teniendo las medialunas", comentó.

Coti repasó diferentes aspectos de su vida y entre eso, también contó una anécdota con Lionel Messi. "Me salvó de una gira que se iba a interrumpir. Yo ya venía lesionado de una rodilla, e en un concierto en Barcelona, con la pierna izquierda absolutamente debilitada, me torcí el tobillo y me esguincé. Y me salvó porque me mandó a su fisioterapeuta, me infiltraron y me hicieron un montón de cosas para que pudiera seguir el tour a día siguiente”, repasó el artista.

Lo más divertido pasó por una sección de preguntas y respuestas en la que sólo podía contestar "sí" o "no", y en ese contexto dijo que no le saldría de garante a Diego Torres, con quien tuvo una pelea mediática por la autoría de "Color Esperanza", aunque en pandemia hicieron las paces.