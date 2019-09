La guerra virtual entre Coti y Diego Torres por la autoría de "Color esperanza"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Color esperanza" es uno de los máximos hits de Diego Torres, pero la canción es de autoría de Coti Sorokin. Y eso no es novedad.

Sin embargo, la cuestión de la autoría avivó ahora una polémica de redes sociales, que puso frente a frente a los cantautores. Todo comenzó con algunas declaraciones que Torres dio en entrevistas, en las que dio a entender que la composición del popular tema le pertenecía.

Puntualmente, en una entrevista brindada al diario español La Vanguardia, hablando de "Color esperanza", Torres dijo: "Los éxitos no hay que entenderlos, se tienen que disfrutar. Hay que tratar de no volverse loco y tampoco luchar contra ellos. Para mí haber hecho esa canción jamás fue una presión, sino una bendición".

Coti levantó estas palabras en sus redes sociales, e hizo un reclamo directo.

"Si vos contás la verdad se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza y tengo cosas mucho más interesantes que hacer. Pero me obligas a responder amigo. Estoy intentando ubicarte así hablamos. No lo consigo...", escribió Coti en un posteo en su cuenta de Instagram.

En las historias de la misma red, se extendió sobre el tema y expresó: "No quiero hacerle el mal a nadie. Pero es difícil a veces decir la verdad sin que duela. Simplemente me cansé de quedarme callado. Y voy en defensa propia. Si no, quedo yo como el mentiroso, y eso no lo voy a aceptar".

"Diego es un gran intérprete y fue 'fundamentalísimo' en hacer este gran éxito que fue y sigue siendo 'Color esperanza', nadie pone eso en duda. Al contrario, una canción con 20 años y tristemente vigente porque quiere decir que las cosas no están bien. Que seguimos necesitando fuerzas para seguir", continuó. "Para los que me preguntan por qué no hablo con él, les respondo. Ya lo hablé con él un par de veces y fui bien claro. Desde ayer (por el domingo) estoy intentando ubicarlo y enviándole mensajes privados, sin éxito. Hizo infinidad de entrevistas diciendo o dando a entender que él la había escrito, y hablando de cómo, dónde y por qué la había escrito, etc. Sólo tienen que googlear y encontrarán cientos de ellas. Me cansé".

"La canción la escribí con Cachorro López. Lo conté infinidad de veces. Primero hice el estribillo en letra y música, y luego Cachorro me dio una melodía para la estrofa, y al otro día le puse letra a esa melodía. Punto. Cualquiera que diga otra cosa, falta a la verdad", redactó.

Diego Torres no se expresó directamente sobre el tema, pero en su Instagram posteó un video que claramente era una respuesta a su colega, con ironías sobre tener "la cabeza un poquito cansada de tanto bombo".

Coti recogió el guante y redobló la apuesta, y hasta ahí va, hasta ahora, esta pelea virtual sobre un clásico de la música pop rioplatense que es, vaya paradoja, un canto de aliento para no bajar los brazos.

Viste que para la gente que nace con todo solucionado , levantar la voz por tus derechos es hacer “Bombo”

Claro , es que nunca tuvieron que llorar para mamar

Entendible — Coti Sorokin (@CotiOficial) September 3, 2019

Según el registro de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, en los créditos de "Color esperanza" figuran Coti Sorokin, Cachorro López y Diego Torres, como autores o compositores.