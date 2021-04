Britney Spears rompió el silencio sobre el polémico documental: "Lloré dos semanas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Britney Spears hizo referencia por primera vez a Framing Britney Spears, el documental del New York Times que generó todo tipo de polémicas y controversias sobre la tutela que su padre tiene sobre ella, pero también sobre el tratamiento que la prensa tuvo con la princesa del pop a lo largo de la década de 2000, e incluso en sus primeros momentos.

La cantante publicó en Instagram, como suele hacer, un video en el que se la ve bailando en su casa, con una larga reflexión respecto a este audiovisual, un hecho bastante atípico. El padre de Britney, Jamie, controla no solo su dinero sino sus apariciones públicas o declaraciones a la prensa, por eso no es frecuente que la mujer haga referencias a situaciones de coyuntura o que la involucran directamente.

"He estado expuesta toda mi vida, actuando ante el público. Se necesita mucha fuerza para confiar en el universo con tu vulnerabilidad real, porque siempre he sido tan juzgada, insultada y avergonzada por los medios de prensa. Y todavía lo soy hasta el día de hoy", escribió Britney, quien dijo que baila todas las noches para sentirse humana y viva.

"Mientras el mundo sigue girando y la vida sigue adelante, seguimos siendo tan frágiles y sensibles como personas. No miré el documental, pero por lo que vi de él, me sentí avergonzada por el foco que me pusieron... Lloré dos semanas y bueno, todavía lloro a veces", admitió la cantante.

"Hago lo que puedo en mi propia espiritualidad, conmigo misma, y trato de mantener mi propia alegría, amor y felicidad. ¡Bailar todos los días me hace feliz! No estoy aquí para ser perfecta. La perfección es aburrida. Estoy aquí para transmitir amabilidad", remató Britney.

El posteo se llenó de comentarios de apoyo y respaldo a la artista, aunque no faltaron quienes asumieron que, en verdad, esas no eran sus palabras.

Framing Britney Spears se estrenó en febrero de 2021 y generó todo tipo de reacciones y revisiones. El exnovio de Britney, Justin Timberlake, se disculpó públicamente con ella y con Janet Jackson por algunas situaciones del pasado, y actrices como Jennifer Love Hewitt revisaron sus propias historias y reclamaron por cómo las trataron los medios.