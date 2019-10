Passenger charló con El País: Uruguay fue "uno de los mejores momentos de mi carrera"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El próximo 4 de diciembre Passenger regresa a nuestro país en su gira latinoamericana. Esta vez será en el Antel Arena y hay que apurarte ya que quedan muy pocas entradas (a la venta por Tickantel desde 1.320 a 2.750 pesos). Solo hay disponibles para los sectores Campo de Pie y el 301 del tercer nivel.

—En diciembre volverás a Montevideo para presentarte en el Antel Arena, uno de los lugares más grandes de Uruguay. ¿Cómo te sientes al volver a nuestro país?



—Realmente no puedo esperar. Me enamoré de Uruguay cuando estuve la última vez y no puedo esperar para volver a tocar para ustedes nuevamente.

—Tu primer show en Montevideo fue en el Estadio Centenario en febrero. Abriste el show de Ed Sheeran y al público le encantó tu show. ¿Cómo recuerdas esa noche?



—Fue increíble. Soy un gran fanático del fútbol, por lo que tocar en ese estadio fue realmente especial. Además, la multitud era simplemente hermosa. Todos fueron muy atentos y amables. Cuando estás en un show de apertura, nunca sabes qué esperar de la multitud. A veces no están demasiado interesados y están impacientes por ver el espectáculo principal, lo que es muy comprensible... Esa noche, aunque parecía que podría haber sido mi propio concierto, ¡fue realmente especial!

Passenger en el Centenario. Foto: Mariana Malek

—En ese show le dijiste a la multitud que el día anterior estabas caminando por las calles de Montevideo con Jarrad Seng y te perdiste; y que conociste a una pareja uruguaya que te llevó a diferentes lugares de Montevideo en su automóvil. ¿Cómo recuerdas ese momento? ¿Sigues en contacto con ellos?



—Sí, fue una historia muy bonita, son personas muy dulces y espero que podamos ponernos al día cuando vuelva de nuevo.

Una pareja paseó a Passenger por Montevideo. Foto: Instagram @camilacheguhem

—Originalmente Montevideo no era uno de los destinos de tu gira por Latinoamerica. Después del show en el Centenario, el hashtag #PassengerBackToUY comenzó a difundirse en Twitter (fue tendencia aquí), Facebook e Instagram. ¿Cómo te sentiste cuando viste todos los mensajes de los fanáticos uruguayos?



—¡Fue absolutamente alucinante! Cuando descubrí que estaba tocando en Uruguay con Ed, tratamos de organizar un concierto solista, pero como no lo habíamos hecho antes, resultó ser realmente difícil. La reacción que siguió al Estadio Centenario fue tan loca que sabíamos que teníamos que regresar lo antes posible, así que hicimos malabares con todo para que sucediera. Sentí que Uruguay me estaba dando tanto amor y energía que lo menos que podía hacer era mostrar lo mismo a cambio. Esta es la única vez que algo así me ha sucedido y realmente lo considero como uno de los mejores momentos de mi carrera.

—¿En qué momento decidisiste reorganizar tu agenda para actuar en Montevideo? ¿Te sentiste inseguro acerca de agregar un concierto en poco tiempo?



—Definitivamente, fue una apuesta y fue una pesadilla logística, jaja. Tengo la suerte de tener un equipo fantástico a mi alrededor, y todos entendieron que solo necesitábamos hacerlo realidad. Estoy muy contento de haberlo hecho.

—Tus dos shows en Montevideo Music Box se agotaron en minutos. ¿Recuerdas cómo te sentiste cuando escuchaste las noticias?



—Lo recuerdo muy bien. Consulté el sitio web 10 minutos después que los boletos se pusieron a la venta y decía que no había ninguno disponible. Pensé que debía haber un problema con el sitio o algo así y luego nos enteramos de que las entradas se habían acabado. Todos comenzamos a reírnos... Fue un gran momento. Luego, la decisión de hacer otro show el mismo día fue aún más descabellada, pero para ese momento sabía que teníamos que hacerlo.

Passenger abriendo el recital de Ed Sheeran en San Pablo. Foto: Jarrad Seng.

—Fui a la matinée y fue increíble. Estabas muy agradecido con tus fans y el público cantó contigo canciones como “Let Her Go”, “Life’s For The Living”, “Fairytales and Fairsides” y “Hell or Highwater”. ¿Cómo te sentiste durante esos shows?



—Fue maravilloso. Estábamos cansados porque habíamos estado en Buenos Aires la noche anterior, así que casi no dormimos, pero no importó. La multitud fue perfecta y me dio tanta energía, ¡es un día que no olvidaré!

—En un momento del show interpretaste “To Be Free”, inspirado en la historia de tu familia, y casi comenzaste a llorar en el escenario. ¿Qué piensas cuando tocas esa canción?



—Sí, es una canción muy emotiva para mí cada vez que la canto y supongo que estar en un entorno tan especial la aumenta aún más.

—Después de tus shows uruguayos, viajaste a Sudáfrica para abrir los conciertos de Ed Sheeran. ¿Cómo te sientes interpretando tu música en todo el mundo y la recepción que tiene, sin importar el idioma?



—Sabes que es extraño, lo he estado haciendo durante tanto tiempo que a veces puedes olvidar lo increíble que es todo eso. Supongo que es la naturaleza humana: adaptarse a su entorno y acostumbrarse a las cosas. Pero cuando realmente me detengo a pensarlo, es casi imposible de creer. Hay tantos artistas increíbles que nunca tienen estas oportunidades y me siento muy agradecido de haberlo hecho.

—Recientemente, lanzaste tu nuevo álbum Sometimes It’s Something, Sometimes It’s Nothing At All que tiene una gran presencia de arreglos de cuerdas. ¿Qué te interesó de ese sonido? ¿Sientes que puedes lograr un sonido más cálido?



—Definitivamente, es algo que siempre he querido hacer. No creo que haya algo más hermoso para escuchar que un cuarteto de cuerda.

Passenger durante un paseo por Barrio Reus. Foto: Jarrad Seng.

—Los beneficios del álbum se destinarían a Shelter, organización benéfica de vivienda a personas sin hogar. ¿Cómo surge la idea de colaborar con esa organización benéfica?



—La falta de hogar se ha convertido en un gran problema en el Reino Unido en los últimos años, así que solo quería hacer lo que pudiera para ayudar. Los refugios son una organización benéfica increíble y estoy contento que el dinero vaya a ellos.

—¿Escribes mientras estás de gira? ¿Qué te inspiró a escribir “Let Me Dream a While”?



—Supongo que solo estaba tratando de transmitir algo de la magia que sucede cuando soñamos. Un escape total de la realidad. Me tomó bastante tiempo escribir porque las letras son bastante complejas.

—¿Qué esperas del show de Montevideo en diciembre?



—Buena pregunta …. Va a ser difícil superar mi última visita, pero quién sabe, podría ser aún más espectacular. ¡Realmente no puedo esperar!