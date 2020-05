Músicos de la Ossodre interpretan la Novena Sinfonía de Beethoven desde sus casas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Bajo el lema "La música nos une, a pesar de la distancia", la Orquesta Sinfónica del Sodre publicó ayer una versión de la clásica Novena Sinfonía de Beethoven, en ocasión del 250° aniversario del compositor alemán. Ludwig van Beethoven nació el 16 de diciembre de 1770.

Para esta versión y este video, cada músico tocó y se grabó en su casa, para respetar el distanciamiento social de la emergencia sanitaria.



Junto con la Quinta Sinfonía, la Novena es una de las obras más conocidas de la historia de la música clásica, de ahí que la Ossodre la eligiera para conmemorar a tan influyente comopsitor.

En sus redes sociales, el presidente del Sodre, Martín Inthamoussu, y el ministro de Educación y Cultura Pablo Da Silveira expresaron sus elogios hacia la Orquesta, por la versión publicada.

Un orgullo ver a nuestra OSSODRE interpretando Beethoven desde casa.

Felicidades a ellas y ellos por esta maravilla!!https://t.co/vDxlBqC8x5 — Martin Inthamoussú (@martinintha) May 13, 2020

A la Orquesta Sinfónica del Sodre no la frena el coronavirus! https://t.co/IR3nO33kQr — Pablo da Silveira (@pdasilve) May 13, 2020

Otras orquestas del mundo han hecho este tipo de grabaciones, así como otras agrupaciones del Sodre. Por ejemplo, el Coro Nacional del Sodre hizo una versión de "We Are The Champions", dedicada al personal médico y a todos quienes luchan contra el coronavirus.