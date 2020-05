Día de Star Wars: ¿por qué se celebra el 4 de mayo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Miles de fanáticos alrededor del mundo celebran hoy el Día de Star Wars. ¿Pero por qué? La respuesta es más simple de lo que parece y viene de una famosa frase de la saga cinéfila: "May the force be with you", o sea, "Que la fuerza te acompañe". En la oralidad del inglés, "may the force" suena muy parecido a "May the 4th", es decir, cuatro de mayo. Hoy.

La primera vez que este juego de palabras se aplicó de manera oficial fue en 1979, cuando miembros del Partido Conservador británico le enviaron una nota de felicitaciones a una flamante primera ministra británica Margaret Thatcher. El texto decía: “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations”.

Con el paso de los años y el éxito y el culto alrededor de Star Wars, los fanáticos tomaron este día como una ocasión para conmemorar, en general viendo películas de la saga y llenando las redes sociales de imágenes, citas o escenas referidas al universo de La guerra de las galaxias.

De hecho, los hashtags #StarWarsDay y #MayThe4thBeWithYou han sido tendencia mundial en Twitter desde las primeras horas del día.

Hoy, por ejemplo, un motivo extra de celebración es que todas las películas de Star Wars finalmente llegaron a la plataforma de streaming Disney+, aunque eso no aplica a Uruguay, donde el servicio aún no funciona.

Si está pensando en celebrar desde aquí y ver alguna de las películas, hay opciones en streaming. En NSNow están Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza, Star Wars: El Imperio Contraataca, Star Wars: El Regreso del Jedi, Star Wars: La Amenaza Fantasma, Star Wars Episodio II: El Ataque de los Clones, Star Wars: La Venganza De Los Sith, Star Wars: Los Últimos Jedi y Star Wars: el ascenso de Skywalker (también disponible en Flow de Cablevisión. Todas están para alquilar, y también están en Claro Video.



En el básico de NSNow, además, está Rouge One: una historia de Star Wars.