De Denis Elías a Mauricio Ubal, un repaso a los últimos lanzamientos del 2018

Para arrancar el nuevo año, elegimos algunas canciones uruguayas de distintos géneros que se estrenaron recientemente. Desde el blues de ORO al trap cumbiero de Dame 5 y Papichamp, y desde el acercamiento al reggae de DosTresCinco al rock electrónico de Caio Martínez, estos son 10 ejemplos de cómo es la actualidad de la escena musical uruguaya.

denis elías "Cúrate"

Denis Elías - "Cúrate"

En esta balada que forma parte de Mi modo de amar (Montevideo Music Group), el nuevo disco de Denis Elías, el cantante demuestra su calidad para interpretar un repertorio melódico.

mauricio ubal "Una canción para Montevideo"

25 años de "Una canción a Montevideo"

Grabado en vivo durante la celebración de los 25 años de la canción “Una canción a Montevideo", Mauricio Ubal ofrece una alegre versión actualizada de este himno a la capital uruguaya. Entre los músicos que participaron del tema, se incluye a Carlos “Boca” Ferreira (batería), Diego Azar (guitarra eléctrica), Fernando Goicoechea (teclados) y Pablo "Pinocho " Routin (coros).



dame 5 y papichamp "Hablar es gratis"

Dame 5 Ft. Papichamp hacen "Hablar es gratis"



En "Hablar es gratis", Dame 5 se junta con Papichamp para ofrecer un tema que constantemente pasa del trap a la cumbia pop, y que es un éxito asegurado para la pista de baile.

trotsky vengaran "Tarde de sol"

Trotsky Vengarán y su "Tarde de sol"

"Tarde de sol, mucho no pido / Viejas historias, buenos amigos / No preciso más", canta Guillermo Peluffo en "Tarde de sol", la banda sonora perfecta para un asado veraniego con amigos. El videoclip de la canción reúne las fotos que fueron capturadas por los músicos de Trotsky Vengarán durante la grabación de su álbum Los Valientes en Buenos Aires.

TocoParavos "Mi Ilusión"

TocoParaVos y el video oficial de "Mi ilusión"

En esta balada acústica que incluye arreglos de cuerdas, y que #TocoParaVos presentó en las redes como "un regalo de fin de año", se incluyen frases de varios de sus éxitos."Mi ilusión" es un dulce tema con sabor a despedida, donde Meri Deal y Bautista Masci cantan a dúo.

dostrescinco "Agua"

"Agua", de Dostrescinco

A dos semanas del lanzamiento de “Por el funk”, Dostrescinco redobló la apuesta y estrenó “Agua”, una canción donde se mezclan reggae y hip-hop que funciona para cerrar su gran 2018. En el tema se destaca el estribillo, dedicado a los que la reman en cualquier circunstancia y a los que acompañan permanentemente.

caio martínez "Inanimado"

Caio Martínez e "Inanimado"

En "Inanimado", el adelanto de Futuro primitivo, el primer trabajo solista de Caio Martínez (exintegrante de bandas como Los Traidores y Séptimo Velo), el músico se mete de lleno en un interesante rock electrónico, que plantea una reflexión sobre la vida.



latejapride* "Sin demoras"

latejapride* y "Sin demoras"

"Sin Demoras" es el nuevo single de latejapride*, un adelanto del álbum que se estrenará en 2019. Apostando por dar cuenta del pulso humano que tiene la banda, este tema deja de lado la electrónica. Acá los músicos, cada uno sobre su instrumento, ensamblan una base rock/soul para que los raperos construyan historias sobre ella. Incluye samples de James Brown, del clásico de Eric B & Rakim, "Paid In Full", y "Sound of da police", de Krs One.

hache souza ft. Cardellino, Kodigo y Ezzem "Loco"

Cardellino x Kodigo x Ezzem x Hache Souza y su "LOCO"

"Muchos ladran, pero morder ni un poco / Andan buscando la vida a lo loco / No entienden de este juego tampoco / Y eso los tiene loco", canta Javier Cardellino en "Loco", el trap donde además participan Kodigo, Ezzem y Hache Souza. El tema, que se estrenó el 29 de diciembre, ya tiene más de 76 mil visitas en YouTube.

oro "Al fondo del tren"

ORO y "Al fondo del tren"

A principios de noviembre, el trío blusero ORO ofreció un recital en la sala Zavala Muniz para celebrar sus 12 años de música. Aprovechando la ocasión, filmaron y grabaron un disco en vivo, que el año que viene se editará. Como primer adelanto, estrenaron "Al fondo del tren", una de las canciones que estrenaron en ese recital. Con un ritmo lento, la armónica de Federico Anastasiadis y una guitarra que va creando ambientes, el tema funciona como un prometedor adelanto de cómo será el futuro del trío.