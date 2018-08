Meri Deal: “No queremos perder la esencia”

Meri Deal llegó a la redacción sin su guitarra, pero tomó una que andaba en la vuelta, se sentó en el medio de todos y empezó a cantar. Una confianza implacable. Los primeros acordes que eligió, sonaban conocidos: era “Hasta la luna”. Fue la primera canción que #TocoParaVos lanzó en Youtube en 2015, la que fue conquistando a sus primeros fanáticos y la que Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé revivieron en el mundial de Rusia 2018.

Pero eso no fue todo. Meri Deal tocó otros acordes familiares para muchos. Con tranquilidad y dejando ver que su voz tiene potencia y que la controla, hizo una versión de “Hallelujah”, de Leonard Cohen.

Porque esta chica, que un día decidió dejar la facultad para estudiar música y seguir el sueño con su banda de cumbia pop, parece querer demostrar que es más que lo que dicen los cliché. Y lo está logrando.

Por un lado, pasó de su imagen de niña, casi naif -algo lógico considerando que arrancó con 17 años- a transmitir una especie de madurez y de confianza que, dice, le han dado los escenarios y las experiencias. Para ella todos los shows son un desafío, pero hay uno, su favorito, que marcó un antes y después, porque tenían que salir a escena después de Carlos Vives. Llenar esos zapatos.

No se cierra a otras opciones y este año fue cara de la televisión uruguaya cuando condujo el concurso de bandas de Canal 10. Además, y aunque no dio mucho detalle, anda Adrian Suar interesado por la banda, por algo que creen tiene que ver con una producción de Polka. “A mí me encantaría”, dice, y admite que si se ve a futuro, seguiría tal cual está hoy:

“Honestamente me gustaría seguir cantando para el resto de mi vida”, especifica en la entrevista con El País.

—Estás acá por “Vete de mi vida”, ¿es un adelanto de algo más que se viene?



—Sí, estuvimos en Miami, grabamos un par de temas y quedamos contentos con todos, logramos un sonido que nunca hicimos antes. No estamos pensando en un disco, sino más bien en cada tema como single, pero van a salir más de esos. Hoy en día si no lo sacás como single, y no le das la bomba que le tenés que dar con un videoclip, con todo lo que es promoverlo, un poco se pierde en un disco.

—Hay un toque más centroamericano en tu pronunciación en esta canción.



—Sí, obvio, imaginate, estaba rodeada de venezolanos, colombianos, puertorriqueños, entonces te juro que sin pensarlo salía así.

—Igual esta orientación hacia un público latino viene desde antes, ¿no? Desde que firmaron con Warner, me parece.



—En verdad a mí siempre me encantó todo lo que era el reguetón y todo ese mundo y fue algo renuestro. Nos divirtió empezar a probar, a meternos un poco. Esta vez que estuvimos con gente de allá, que lo tiene en la sangre, fue cuando más lo sentimos y más contentos nos quedamos.

—Después de “Tan infinito” dejaron la cumbia pop de lado y arrancaron con el reguetón, ¿no piensan volver?



—En verdad no es que la dejamos de lado y tampoco es que no pensemos volver, es como que estamos en un proceso, probando un camino nuevo y por algo recontra personal, más allá de lo que el público quiera. Nos piden pila que volvamos a la cumbia, y mucha gente cree que lo hacemos por algo más comercial, pero de verdad que no. Justo se dio así, nos empezó a divertir. La cumbia pop la exploramos bastante y ahora quisimos probar un poco más lo que es urbano.

—Antoine Griezmann los estuvo cantando en Rusia.



—Eso fue una locura para nosotros, muy lindo, tremendo orgullo, no podíamos creer. Para empezar que había llegado a Francia, y segundo que justo Griezmann y Dembélé que acaban de ganar la copa del mundo, lo estaban cantando. Aparte, toda la gente que nos quiere y nos tiene cariño estaba enloquecida con eso y nos mandaban el video un millón de veces.

—Justamente cantaban “Hasta la luna”, su primera canción, el público sigue superenganchado con esa época.



—La gente le tiene mucho cariño a “Hasta la luna”, “Solo necesito” y a “Su fiel admirador”. Nosotros también, es nuestra carrera, yo tenía 17 años cuando sacamos esas canciones, y fue lo que nos marcó, es como si #TocoParaVos fuera “Hasta la luna”, prácticamente.

—A vos también se te ha visto muy cambiada, jugando con el lado más sexy.



—Obviamente. Arranqué a los 17 años, hoy tengo 21, -estoy por cumplir 22-, y uno va madurando. Pero no queremos ni ahí dejar de lado lo que es #TocoParaVos, no queremos perder la esencia. Eso no va a pasar jamás. Sí mostrar que fuimos creciendo, madurando, pero siguiendo la línea, tampoco es que voy a pasar a ser Jennifer López.

—En su momento dijiste que te importaba cómo te podían ver las niñas que te seguían, ¿cómo lo valorás ahora en este nuevo rol no tan vos de antes?



—Yo no me considero ni ahí que hay una nueva Meri. Quiero seguir siendo la misma, no es que ya está y quiero cambiar totalmente de estilo. Sí estoy menos tímida, con menos vergüenza y más abierta a probar cosas que obviamente me divierten y me gustan. Otra ropa, otro look más jugado, pero manteniendo lo que soy yo. Voy a seguir siendo yo con mis fotos en la playa o con las flores y la otra yo con las fotos en estudio.

—¿El tiempo te ha ido dando más confianza?



—A medida que pasan los años, las experiencias, que vas conociendo pila de artistas, que aparte también vi mucha música en vivo, que te subís a muchos escenarios y en cada show hacés algo que te daba un poco de cosa hacer, uno va perdiendo todas esas barreras. A mí me divierte meter un poco más de actuación, meter más baile, producir un poco más el video, que antes no se me ocurría.

—Que la música se haya vuelto una profesión para ustedes, ¿no hace que pierda el encanto?



—No, ni ahí. Por suerte es una pasión y lo que más me gusta en la vida, porque de verdad te requiere mucho tiempo, mucha responsabilidad, dejar muchas cosas de lado. Una vida totalmente distinta a la que viven mis amigas, entonces creo que si no fuera de verdad que me vuelve loca esto, no lo podría llevar a tiro.

—En tus redes se ve igual que todavía seguís compartiendo tiempo con tus amigas, ¿para ellas seguís siendo la misma?



—A pesar de que por ahí te cruzas con alguien en la calle y te reconoce y te pide una foto o que un fin de semana mis amigas se van a Punta del Este y yo me voy a Buenos Aires de gira, trato de balancear mucho mi vida cuando estoy acá. Pasar tiempo con mi familia, mis estudios, mi novio, mis amigas, para no perder mi centro.