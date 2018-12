De CNCO a una soprano estelar, cinco planes para hacer esta semana

CINE Un drama, una de acción y otra animada llegan

El jueves llegan tres estrenos a los cines uruguayos. Uno es el drama La vida misma que protagonizan Oscar Isaac, Olivia Wilde y Antonio Banderas. También se estrena Matar o morir, película de acción que significa el regreso de Jennifer Garner al cine tras varios años. Y la animada que llega esta semana viene de México. Ana y Bruno está dirigida por Carlos Carrera, y se centra en una niña que con la ayuda de criaturas mágicas, vivirá una aventura buscando a su madre. Además, el jueves en el Movie Montevideo, habrá una función karaoke de la película Bohemian Rhapsody, donde los espectadores podrán cantar las canciones de Queen.

TEATRO Alejandro Dolina y su irónica mirada a la realidad

Este viernes, el reconocido escritor y comunicador radial Alejandro Dolina llegará al Auditorio Nacional Adela Reta, donde dará dos funciones, a las 19.00 y a las 22.00. El conductor y humorista vuelve una vez más a Montevideo con La venganza será terrible, en donde realiza todo un despliegue de comicidad a través del análisis de la realidad. Con su clásico estilo distendido, el artista alterna una ingeniosa mirada al presente junto con un recorrido por la historia argentina y mundial, en el que no faltan citas humanísticas tomadas con un giro de ironía. Las localidades están a la venta en Tickantel, desde $ 180 a $ 720.

MÚSICA Los del “reggaetón lento” llegan al Teatro de Verano

Mañana a las 21.00, regresa la banda juvenil de música urbana, CNCO, creadora del hit “Reggaetón lento”, que en esta oportunidad se presentará en el Teatro de Verano. Los cinco integrantes del conjunto vuelven a actuar en Uruguay junto a sus más grandes éxitos, en medio de una importante gira mundial. En el Ramón Collazo cantarán sus nuevas canciones y los hits de su primer álbum, Primera cita.

Y para el show quedan algunas entradas por Red Uts, y los precios van desde 1.400 a 3.500 pesos. También hay paquetes VIP (solo venta online) para la platea, con precios que van desde 4.200 a 5.000 pesos.

Música Una soprano con un gran despliegue en el Antel Arena

Este jueves llega por primera vez a nuestro país la famosa soprano inglesa Sarah Brightman, quien se ha caracterizado por mezclar música clásica con los musicales de Broadway que protagonizó por varios años. La cantante llega a Uruguay para presentar su nuevo disco, Hymn, en un concierto que se realizará en el Antel Arena. La cita comienza a las 21.00 y la cantante, recordada por su participación en los musicales de Andrew Lloyd Webber, interpretará parte de su nuevo álbum, así como canciones más emblemáticas como “The Phantom of the Opera” y “Time to Say Goodbye”, que la catapultaron al estrellato hace ya varios años.

Sarah Brightam en concierto será una oportunidad única para ver a esta gran cantante en Uruguay, con un presentación que tendrá pantallas gigantes y efectos visuales, donde la característica voz de la soprano tiene todo como para lucirse a lo grande. Conviene apurarse porque, dicen, quedan pocas entradas, que se venden por Tickantel y en la boletería del Antel Arena. Los precios van desde 2.200 a 5.500 pesos.

ARTE Museos de la capital renuevan sus exposiciones

A unas cuantas inauguraciones de la semana pasada, se le suman esta semana otras nuevas muestras en museos capitalinos, que renuevan y amplían las posibilidades de acercarse al arte plástico. El jueves en el Teatro Solís, se inaugurará una muestra fotográfica de Laura Abad, sobre la bailarina Giovanna Martinatto. Además, el viernes llega al Espacio de Arte Contemporáneo el 58º Premio Nacional de Artes Visuales “Linda Kohen”. Y ese mismo día pero en el Centro de Exposiciones Subte, se inaugurará la quinta temporada con una serie de muestras.